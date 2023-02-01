Wie viel Geld gibt es insgesamt weltweit? Wie viel ist in Aktien angelegt? Welchen Wert hat das globale Goldvorkommen oder das Immobilienvermögen? Wie viel physisches Geld befindet sich im Umlauf? Wir liefern Antworten auf diese Fragen und zeigen, wo das meiste Vermögen liegt.

Vermögensstand So viel Geld existiert auf der Welt

Wie viel Geld ist im Umlauf?

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Wie viel Geld gibt es auf der Welt?

Die weltweit existierende Geldmenge beträgt rund 83 Billionen US-Dollar. Darin enthalten sind neben Münzen und Banknoten auch Tagesgeldkonten sowie Spar-, Giro- und Festgelder. Betrachtet man nur physisches Geld im Umlauf, kommt man auf einen Wert von etwa 8 Billionen US-Dollar.

Zu diesen Ergebnissen kommt die Website Visual Capitalist.

Wie viel Euro gibt es auf der Welt?

Ende des Jahres 2022 gab es 16,1 Billionen Euro. Das vermeldete die Europäische Zentralbank. Die sogenannte Geldmenge M3 stieg um 4 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Laut Daten der Bundesbank sind davon etwa 1,5 Billionen Euro Bargeld im Umlauf. Auch dieser Betrag ist in den vergangenen Jahren kontinuierlich gestiegen. Seit Erstausgabe des Euro im Jahr 2002 hat sich das Bargeld im Euroraum fast versiebenfacht.

Infografik Geldverteilung weltweit in Billionen US-Dollar © Matthias Drecoll mit Canva

Wie viel Geld hat Deutschland?

Im Jahr 2022 hatte der Bundesfinanzminister Christian Lindner 364 Milliarden Euro zur Verfügung. So hoch waren die Einnahmen des Bundes laut Bericht des Finanzministeriums zum Bundeshaushalt 2022.

Wert von Bitcoin, Ethereum und Co.

Im November 2021 erreichte der summierte Wert aller Kryptowährungen seinen Höhepunkt bei 2,82 Billionen US-Dollar. Aktuell ist der Krypto-Markt auf ein Volumen von rund einer Billion US-Dollar gefallen.

Bitcoin hat dabei einen Anteil von knapp 40 Prozent, gefolgt von Ethereum mit 18 Prozent. Das geht aus Daten der Plattform CoinMarketCap hervor.

Gesamtes Gold der Welt

Laut Schätzungen des World Gold Council wurden im Laufe der Geschichte etwa 205.238 Tonnen Gold abgebaut. Das entspricht einem Wert von rund 11,5 Billionen US-Dollar.

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Weltweites Aktienvermögen

Auf Basis der Daten der World Federation of Exchanges (WFE) beträgt der Wert des gesamten globalen Aktienmarktes knapp 96 Billionen US-Dollar.

Die New York Stock Exchange ist dabei die größte Börse der Welt mit einer Marktkapitalisierung von fast 23 Billionen US-Dollar gefolgt von der NASDAQ, Shanghai Stock Exchange und der Euronext.

Immobilienvermögen weltweit

Der Gesamtwert aller weltweit existierenden Immobilien und Grundstücke beläuft sich nach Schätzungen von Savills Research auf rund 326 Billionen US-Dollar.

Immobilien sind damit der größte Vermögenspeicher der Welt. China ist der wertvollste Wohnungsmarkt der Welt und macht etwa ein Drittel des gesamten Volumens aus. Zum Vergleich, das entspricht etwa dem Wert des gesamten europäischen Immobilienmarkets.

Weltvermögen

Schätzungsweise 463 Billionen US-Dollar beträgt das weltweite private Vermögen. Das geht aus dem Global Wealth Report der Credit Suisse hervor.

Spitzenreiter in puncto Vermögen pro Einwohner sind die Schweiz gefolgt von den USA und Hongkong. Deutschland liegt auf einem abgeschlagenen 17. Rang, Österreich auf Platz 19.