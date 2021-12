Grafik des Tages So viel Geld gibt es auf der Welt

Das weltweit existierende Vermögen beträgt knapp 84 Billionen US-Dollar. Das meiste Geld ist dabei auf dem Aktienmarkt angelegt - oder liegt in Form von Scheinen in Münzen in Geldbeuteln, Banktresoren und unter den Matratzen der Bürger. Unsere Grafik des Tages zeigt, wo das meiste Vermögen schlummert.