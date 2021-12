Grafik des Tages So viel ist der Euro im europäischen Ausland wert

Auch in den diesjährigen Sommerferien ist die Kaufkraft des Euro im Ausland sehr unterschiedlich. So können Reisende aus Deutschland zum Beispiel in Polen besonders günstig Urlaub machen. Dort ist die Kaufkraft des Euro fast doppelt so hoch wie in Deutschland.