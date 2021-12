Grafik des Tages So viel kostet der Handelskrieg

Der Zollstreit zwischen den Vereinigten Staaten und anderen Nationen kann bald in die nächste Runde gehen.

Deutschland am stärksten belastet

Die Infografik von Statista zeigt, wie hoch die zusätzlichen Lasten ausfallen für unterschiedliche Regionen ausfallen: Für Deutschland beispielsweise wäre der wirtschaftliche Schaden in absoluten Zahlen im Falle von Auto-Strafzöllen höher als für China, Kanada oder andere EU-Länder. Gemessen am Bruttoinlandsprodukt wäre Kanada insgesamt am stärksten belastet.

Mehr Infografiken finden Sie bei Statista