Grafik des Tages So viel kostet die Haussanierung

In der derzeitigen Niedrigzinsphase sind Wohnimmobilien als Altersvorsorge gefragt. Um unliebsame Überraschungen zu vermeiden, sollten angehende Eigenheimbesitzer genügend Finanzmittel für eventuelle Reparaturen einplanen, empfiehlt Dr. Klein. In einer Grafik zeigt der Immobilienspezialist, wann welche Instandhaltungsarbeiten fällig werden und was sie kosten.