Christian Hilmes 17.03.2016 Lesedauer: 1 Minute

Grafik des Tages So viel zahlt die Finanzbranche für Werbung

Nach einem Einbruch infolge des Lehman-Krisenjahres 2008 stiegen die Bruttowerbeausgaben der deutschen Finanzbranche wieder deutlich an. In den vergangenen beiden Jahren sanken die Bruttoausgaben für Finanzwerbung laut Nielsen Media Research wieder in Nähe des Krisenniveaus.