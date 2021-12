Grafik des Tages So viele Fonds wurden im 2. Quartal aufgelöst

Ein stetiges Werden und Vergehen – auch am europäischen Fondsmarkt. Das Analysehaus Thomson Reuters Lipper hat zusammengestellt, was sich im vergangenen Quartal im Fondsuniversum am Standort Europa ereignet hat.In Reihen der Aktienfonds halten sich Fondsauflagen und -schließungen fast die Waage. Bei Rentenfonds und Mischprodukten überwiegen die Neuauflagen. Dagegen hatten Geldmarktfonds im zweiten Quartal eindeutig schlechte Karten.