Grafik des Tages Twitter: Rote Zahlen zum Geburtstag

Im vergangenen Geschäftsquartal ging die Zahl der Twitter Nutzer erstmals leicht zurück. Außerdem schreibt das Unternehmen weiterhin tiefrote Zahlen. Das berichtet Statista.de anlässlich des 10. Geburtstags des Kurznachrichtendienstes.

Die im November 2013 erstmals gehandelte Aktie liegt derzeit deutlich unter dem Ausgabepreis von 26 US-Dollar. Ein Kursfeuerwerk sieht anders aus. „just setting up my twttr", zitiert Statista.de den am 21 März 2006 gesendeten ersten Tweet von Unternehmensgründer Jack Dorsey. „Statt eines Setups bräuchte es heute wohl eher einen Reset“, so der Daten-Analyst.





