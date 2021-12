Iris Bülow 19.11.2015 Lesedauer: 1 Minute

Grafik des Tages Überraschung? Deutsche in Sachen Finanzbildung ganz weit vorne

Deutsche hängen auch in Niedrigzinszeiten an ihrem Sparbuch, weil sie sich in Sachen Finanzen zu wenig auskennen – wird Verbrauchern hierzulande oft vorgeworfen. Eine Studie von Standard & Poor’s zeigt jetzt das Gegenteil.