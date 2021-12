Grafik des Tages Zahl der Finanzplaner erreicht neuen Rekord

Das Financial Planning Standards Board (FPSB) ist der weltweite Zusammenschluss aller 26 nationalen CFP-Organisationen. Er verzeichnete Ende 2017 so viele zertifizierte Finanzplaner, so genannte Certified Financial Planner (CFP-Zertifikatsträger) wie nie zuvor.

Weltweite Verteilung der Financial Planner in den 26 nationalen Mitgliedsorganisationen Grafik: Financial Planning Standards Board Ltd.

Nach Angaben des FPSB, zu dem auch das FPSB Deutschland gehört, ist die Zahl der Professionals auf insgesamt 175.573 angestiegen. Bis 2025 sollen es weltweit insgesamt 250.000 sein. Auch der FPSB Deutschland verzeichnet seit seiner Gründung 1997 stetige Zuwächse.