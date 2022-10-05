Topwert 25,6 Milliarden US-Dollar Das waren die größten Börsengänge weltweit
Porsche ging erst vor kurzem an die Börse. Der Sportwagen-Hersteller hat mit seinem Börsengang rund 9,4 Milliarden Euro an Kapital eingenommen – Deutschlands zweitgrößtes Debüt nach der Telekom. Im Vergleich zu den größten Börsen-Neulingen weltweit, bleibt Porsche jedoch eine relativ kleine Nummer, wie eine Grafik der Datenplattform Statista zeigt.
Als Kennzahl zogen die Analysten das Emissionsvolumen heran. Dieses beschreibt die Gesamtmenge von Emissionspreis und Stückzahl der beim Börsengang ausgegebenen Wertpapiere. Rekordhalter ist die Erdölfördergesellschaft Saudi Aramco dessen Emissionsvolumen im Jahr 2019 rund 25,6 Milliarden US-Dollar betrug und seitdem auch nicht übertroffen wurde. Weitere Börsen-Debüts über 20 Milliarden Dollar legten die chinesische Handelsplattform Alibaba mit 21,8 Milliarden und der japanische Telekommunikations- und Medienkonzern Softbank mit 21,3 Milliarden Dollar hin.