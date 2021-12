Grafik zu Wachstum und Inflation So stark haben sich die BRIC-Staaten voneinander entfernt

Alle BRIC-Staaten – Brasilien, Russland, Indien und China – haben in diesem Jahr große Herausforderungen zu meistern, die sich im Wirtschaftswachstum 2015 und 2016 und der erwarteten Inflation niederschlagen werden.



Die aktuell größten wirtschaftlichen Herausforderungen:



Brasilien: Die geldpolitische Straffung durch die Leitzinserhöhung belastet das Wachstum. Die Verbraucher halten sich mit Konsumausgaben zurück.



Russland: Der Ölpreis bleibt niedrig. Die Situation in der Ukraine ist unverändert angespannt.



Indien: Die Reformen enttäuschen den Markt, aber langsam sollten sich Verbesserungen einstellen.



China: Immobilien und der Produktionssektor stecken derzeit in der Krise. Das schwache Wachstum erfordert politische Lockerungsmaßnahmen.



Eine aktuelle Prognose der Fondsgesellschaft Schroders zeigt zudem, wie stark die BRIC-Staaten mittlerweile auseinander gedriftet sind.