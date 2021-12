Grafik zum Konjunkturzyklus Welche Anlageklasse wann am besten funktioniert

Irgendwie war es ja lange egal, wie und wohin die Wirtschaft lief. „Die richtige makroökonomische Diagnose war für aktives Management seit vielen Jahren nicht mehr so wichtig“, bedeutsame Erkenntnisse, die Finanzmarkt-Denker Didier Saint-Georges in seinem jüngsten Bericht beschreibt. Dabei lässt er keinen Zweifel: Über fast zehn Jahre bügelten Zentralbanken mit ihrer Geldpolitik (sprich: der Geldflut) den Konjunkturzyklus einfach platt.

Die Preise für Aktien, Anleihen und Immobilien zogen gleichermaßen enorm an. „Die Anleger achteten nicht mehr auf den wirtschaftlichen Wachstumszyklus, die Inflation, auch nicht auf die Bewertungen und die Risikokonzentration, da die Aufkäufe von Staatsschulden durch die Zentralbanken für den Preis von Finanzwerten ausschlaggebend waren“, schreibt Saint-Georges dazu.

Für den Manager eines flexiblen Mischfonds sind das nicht gerade Zeiten, um sich durch gute Leistungen hervorzutun. Der alte Börsenspruch „Die Flut hebt alle Boote“ war selten so präsent wie jetzt. Außer vielleicht für Volkswagen und die Deutsche Bank.

Und nun? Nun treten die Effekte der Geldpolitik wieder in den Hintergrund und der Zustand der Wirtschaft zählt mehr. Und die dürfte laut Saint-Georges bald schwächeln:

Diesmal zeigen die „klassischen“ Symptome den Anlegern, dass das Ende des Zyklus naht. Diese Symptome waren in den letzten zehn Jahren kaum mehr zu beobachten, da die Zentralbanken die Märkte verzerrten. Nicht nur die Aktien zyklischer, verschuldeter Industrieunternehmen entwickelten sich seit Anfang des Jahres deutlich unterdurchschnittlich. Es entsteht Preisdruck und die Inflationserwartungen wurden von Ökonomen zumindest in den USA angehoben, was zu Spannungen an den Rentenmärkten geführt hat.