Grafik zur Zeitumstellung DAK verzeichnet 15 Prozent mehr Krankmeldungen

Jeder vierte Deutsche wird an diesem Wochenende die Uhr falsch umstellen, wenn in der Nacht von Samstag auf Sonntag die Sommerzeit beginnt. Das berichtet das Statistik-Portal Statista.de. Auch in anderen Bereichen beeinflusst die Zeitumstellung die Bürger und die Wirtschaft negativ.

So verzeichnet die Krankenkasse DAK in einer Untersuchung 15 Prozent mehr Krankmeldungen an den ersten drei Tagen nach der Umstellung. Laut einer Studie des Auto Club Europas erfolgen in der ersten Woche der Sommerzeit bis zu 30 Prozent mehr Verkehrsunfälle, vermutlich durch den Schlafmangel, der wie Trunkenheit auf die Fahrer einwirkt. Weitere Einzelheiten zur Zeitumstellung entnehmen Sie bitte folgender Grafik:

