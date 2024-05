Grüne Anleihen boomen in den Emerging Markets – und immer mehr Geld fließt dabei in umweltfreundliche Immobilien und saubere Energien. Das ist ein zentrales Ergebnis des aktuellen „Emerging Market Green Bonds Report 2023“ von Amundi Asset Management und der International Finance Corporation (IFC). Die beiden Finanzinstitutionen haben darin die Entwicklung nachhaltiger Anleihen in Schwellenländern unter die Lupe genommen. Der Markt verzeichnete 2023 ein starkes Wachstum von 45 Prozent gegenüber dem Vorjahr und erreichte mit 209 Milliarden US-Dollar ein neues Rekordniveau. Zwei Branchen dominieren die Investments Wer wissen will, welche Sektoren bei Investoren hoch im Kurs stehen, muss sich die Verwendung der Anleiheerlöse anschauen. Hier zeigt die Auswertung von Amundi und IFC eine klare Tendenz: Grüne Gebäude und erneuerbare Energien führen mit Abstand die Liste an. 37,6 Prozent der Gelder wurden 2023 in Wind-, Solar- und andere saubere Energiequellen gesteckt. Bitte loggen Sie sich ein oder registrieren Sie sich kostenlos , um diesen Artikel lesen zu können. Warum nur an der Oberfläche kratzen? Tauchen Sie tiefer ein mit exklusiven Interviews und umfangreichen Analysen. Die Registrierung für den Premium-Bereich ist selbstverständlich kostenfrei. Jetzt registrieren

Grüne Anleihen boomen in den Emerging Markets – und immer mehr Geld fließt dabei in umweltfreundliche Immobilien und saubere Energien. Das ist ein zentrales Ergebnis des aktuellen „Emerging Market Green Bonds Report 2023“ von Amundi Asset Management und der International Finance Corporation (IFC). Die beiden Finanzinstitutionen haben darin die Entwicklung nachhaltiger Anleihen in Schwellenländern unter die Lupe genommen. Der Markt verzeichnete 2023 ein starkes Wachstum von 45 Prozent gegenüber dem Vorjahr und erreichte mit 209 Milliarden US-Dollar ein neues Rekordniveau. Emissionen grüner Anleihen aus Schwellenländern nach Bezeichnung der Erlöse © Amundi Zwei Branchen dominieren die Investments Wer wissen will, welche Sektoren bei Investoren hoch im Kurs stehen, muss sich die Verwendung der Anleiheerlöse anschauen. Hier zeigt die Auswertung von Amundi und IFC eine klare Tendenz: Grüne Gebäude und erneuerbare Energien führen mit Abstand die Liste an. 37,6 Prozent der Gelder wurden 2023 in Wind-, Solar- und andere saubere Energiequellen gesteckt. Dahinter folgen mit 29,4 Prozent nachhaltige Bauprojekte, die durch Energieeffizienz und ressourcenschonende Materialien punkten. Zusammengerechnet flossen also zwei von drei Dollars aus Green Bonds und anderen nachhaltigen Anleihen in diese beiden Zukunftsbranchen.

Zum Vergleich: 2022 waren es „nur“ 46 Prozent. Denn gerade nachhaltige Immobilien haben massiv an Beliebtheit gewonnen. „Grüne Gebäude machten 29 Prozent aus, nach 9 Prozent in 2022“, heißt es wörtlich im Report. Das entspricht einer Verdreifachung innerhalb eines Jahres. Abgefallen sind dagegen Investitionen im Transportbereich. Nachhaltiges Bauen als Klimaschützer Aber warum sind ausgerechnet diese beiden Bereiche so gefragt? Die Experten von Amundi und IFC sehen hier große Hebel für mehr Klimaschutz. Gerade der Gebäudesektor ist in vielen Schwellenländern ein gewaltiger Energiefresser und CO2-Verursacher. Laut Schätzungen könnte allein der Bedarf an Investitionen für nachhaltige Gebäude in Schwellenländern bis 2030 bei 1,5 Billionen Dollar liegen.