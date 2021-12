„Green Buildings rentieren sich spätestens beim Verkauf“

Und wie sieht es mit den Standards aus, woran erkenne ich als Anleger, ob es sich wirklich um ein grünes Investment handelt und nicht bloß um einen Fonds, dem ein grünes Mäntelchen umgelegt wurde?Das ist in der Tat nicht unbedingt auf dem ersten Blick erkennbar, denn ein Mindestmaß an Energieeffizienz ist bei Neubauten ja mittlerweile Standard. Bis zu einem gewissen Grad sind sie damit alle Green Buildings. Wer sichergehen will, ob es sich bei dem entsprechenden Produkt wirklich um eine besonders nachhaltige Immobilie handelt, muss sich daher eingehend mit den gängigen Standards beschäftigen, die bei den verschiedenen Zertifikaten wie zum Beispiel dem der Deutschen Gesellschaft für nachhaltiges Bauen verlangt werden.Wie schätzen Sie denn generell die Aussichten für solche Fonds ein, können Anleger künftig gezielter grünes Betongold ins Portfolio holen?Ich gehe davon aus, dass die Anbieter offener Fonds verstärkt auf Green Buildings setzen werden, allerdings wird es je nach Fondsgröße noch eine ganze Weile dauern, bis man die Portfolios wirklich als ‚grün’ bezeichnen könnte. Kleine Fonds mit einem jungen Portfolio dürften diesen Grad an Nachhaltigkeit schneller erreichen als große Dickschiffe mit älteren Immobilien im Bestand.Und wie stehts mit den Initiatoren geschlossener Fonds?Aus meiner Sicht wird sich kein Initiator diesem Trend langfristig verschließen können, da diese Immobilien nachhaltigen Erfolg versprechen – sowohl bei der Vermietung als auch beim Verkauf.