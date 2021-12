Redaktion 24.06.2016 Lesedauer: 1 Minute

Green Street Advisors zum Brexit Londoner Büros droht 20 Prozent Wertverlust

Die Büropreise in London könnten in den kommenden drei Jahren um bis zu 20 Prozent sinken. Nach dem Austritt des Landes aus der Europäischen Union drohten Belastungen durch Umzüge von Firmen und die stagnierende Wirtschaft, so Green Street Advisors.