Greenwashing Efama fordert klare Regulierung

Der europäische Fondsverband Efama verlangt eine engere Definition von Greenwashing und das Schließen von Regulierungslücken. Insbesondere sollten die Aufsichtsbehörden den Unterschied zwischen vorsätzlicher Irreführung und regulatorischer Unsicherheit beachten, so der Verband.

Die Efama nennt ausdrücklich die aus ihrer Sicht wesentlichen Komponenten, die Greenwashing von Finanzmarktteilnehmern ausmachen:

Eine wissentlich falsche Darstellung nachhaltigkeitsbezogener Praktiken oder entsprechender Merkmale eines Produkts

Eine vorhandene Absicht, den Empfänger der Nachhaltigkeitsaussage irrezuführen oder zu beeinflussen

Eine grobe Fahrlässigkeit der Finanzmarktteilnehmer, sofern keine Absicht besteht

Handlungsbedarf herrscht aus Sicht des Verbandes nach wie vor bei den regulatorischen Maßnahmen auf EU-Ebene.

Efama: Regulierungslücken finden

Die Finanzinstitutsaufsicht befasse sich bereits mit zahlreichen Greenwashing-Aspekten, daher sollten alle aktuellen Regulierungslücken zuerst identifiziert werden, bevor neue Gesetze oder Leitlinien vorgeschlagen werden, sagt Anyve Arakelijan. Die Regulierungsbeauftragte der Efama fordert zudem ein europaweit abgestimmtes und konsistentes Vorgehen gegen Greenwashing im Finanzsektor.

Ja, ich möchte den/die oben ausgewählten Newsletter mit Informationen über die Kapitalmärkte und die Finanzbranche, insbesondere die Fonds-, Versicherungs-und Immobilienindustrie abonnieren. Hinweise zu der von der Einwilligung mitumfassten Erfolgsmessung, dem Einsatz der Versanddienstleister June Online Marketing und Mailingwork, der Protokollierung der Anmeldung, der neben der E-Mail-Adresse weiter erhobenen Daten, der Weitergabe der Daten innerhalb der Verlagsgruppe und zu Ihren Widerrufsrechten finden Sie in der Datenschutzerklärung . Diese Einwilligung können Sie jederzeit für die Zukunft widerrufen. Jetzt Anmelden Sie haben Post! Wir haben Ihnen eine Bestätigungs-E-Mail geschickt. Mit einem Klick auf den darin enthaltenen Button aktivieren Sie Ihr Abonnement. Tipp: Nichts bekommen? Schauen Sie auch in ihrem Spam-Ordner nach.

„Absichtlich irreführendes Verhalten in Bezug auf nachhaltige Investitionen darf nicht toleriert werden, ebenso wie andere irreführende Praktiken in Bezug auf Risiko oder Performance nicht toleriert werden. Angesichts der derzeitigen regulatorischen Unsicherheit und der laufenden Entwicklung müssen wir jedoch darauf achten, den Begriff Greenwashing nicht zu weit zu fassen", so Arakelijan.

Harmonisierte Aufsichtsmaßnahmen sollten das Greenwashing erfolgreich unterbinden. Das Vorhaben darf Arakelijan zufolge keinesfalls scheitern: „Andernfalls könnte das Vertrauen der Anleger in eine nachhaltige Finanzierung ernsthaft untergraben werden, was die Bemühungen um den Übergang zu einer nachhaltigeren Wirtschaft gefährden würde.“