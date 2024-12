Greenwashing-Vorwürfe DWS-Anleger zieht vor Gericht

Die Greenwashing-Vorwürfe gegen die DWS hatten im Sommer 2022 für Aufsehen gesorgt. Nun zieht ein Anleger gegen die Fondsgesellschaft vor Gericht. „Unser Mandant hat darauf vertraut, dass ein als ESG-Fonds deklarierter Fonds auch tatsächlich nachhaltig ist“, sagt Rechtsanwalt Claus Goldenstein, Inhaber und Geschäftsführer von Goldenstein Rechtsanwälte, der den Kläger vertritt, laut einer Mitteilung.

Den Angaben der Kanzlei zufolge hat der Anleger 20.758,40 Euro in den DWS ESG Stiftungsfonds investiert. Neben einer Rendite wollte er mit seinem Investment auch „einen positiven Beitrag für Umwelt und Gesellschaft leisten“, so der Anwalt. Es habe sich jedoch gezeigt, dass der Fonds zwar mit dem Merkmal ESG beworben wurde, jedoch keine nachvollziehbare ESG-Anlagestrategie verfolge. So sei unter anderem in Autohersteller sowie Öl- und Gasunternehmen investiert worden.

Der Kläger fordert daher die Rückzahlung seines vollständigen Investments. Er habe bereits im Dezember 2023 Klage eingereicht, heißt es. Nun soll das Landgericht Frankfurt klären, ob die DWS durch unvollständige oder irreführende Angaben in Werbematerialien gegen Vorschriften des Wettbewerbsrechts und der Prospekthaftung verstoßen hat. Der Verhandlungstermin ist für den 25. März 2025 angesetzt.

DWS hält Klage für unbegründet

„Die DWS hat bewusst verschwiegen, wie sie die Einhaltung von ESG-Kriterien kontrolliert, betroffene Anleger dadurch in die Irre geführt und gegen EU-Recht verstoßen“, meint Anwalt Goldenstein. Von dem Verfahren am Landgericht Frankfurt erwartet er „eine erste juristische Einschätzung“. Es sei jedoch davon auszugehen, dass der Fall in die nächste Instanz gehe und zunächst noch kein rechtskräftiges Urteil verkündet werde.

Die DWS gab auf Nachfrage an, sich nicht zu Details laufender Verfahren zu äußern: „Wir haben die Klage zur Kenntnis genommen, halten sie jedoch für unbegründet“, so eine Sprecherin der Fondsgesellschaft. In den USA musste das Unternehmen wegen Falschangaben zu grünen Kapitalanlagen und unzureichender Maßnahmen zur Geldwäscheprävention bereits im vergangenen Jahr eine Geldstrafe von 25 Millionen US-Dollar zahlen.