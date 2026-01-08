Der neue Berkshire-Hathaway-Chef Greg Abel verdient 250-mal mehr als Warren Buffett. Und er packt operativ an. Was sich beim Billionenkonzern jetzt ändert.

Warren Buffett hat das Konglomerat Berkshire Hathaway über sechs Jahrzehnte geprägt. Seit Jahresbeginn 2026 ist nun sein Nachfolger Greg Abel offiziell im Amt – und verdient deutlich mehr als sein legendärer Vorgänger.

25 Millionen Dollar statt 100.000 Dollar

Abel erhält ein Jahresgehalt von 25 Millionen Dollar, wie Berkshire Hathaway Anfang Januar mitteilte. Das entspricht dem 250-Fachen dessen, was Buffett jahrzehntelang als CEO bezog. Der 95-jährige Star-Investor hatte sich mit symbolischen 100.000 Dollar begnügt – sein Vermögen von rund 150 Milliarden Dollar speiste sich ohnehin hauptsächlich aus seiner Beteiligung an Berkshire.

Für Abel selbst bedeutet die neue Vergütung eine Gehaltserhöhung von 19 Prozent gegenüber 2024, als er als Vice Chairman 21 Millionen Dollar verdiente. Einschließlich weiterer Vergütungsbestandteile fällt sein Einkommen insgesamt noch etwas höher aus.

Vom Energiemanager zum Konzernchef

Der 62-jährige Kanadier Abel arbeitet bereits seit 26 Jahren für Berkshire und hat sich vor allem als Leiter der Energiesparte Berkshire Hathaway Energy einen Namen gemacht. Im Mai hatte Buffett auf der Hauptversammlung angekündigt, die CEO-Position zum Jahreswechsel an seinen designierten Nachfolger zu übergeben. Buffett selbst bleibt dem Unternehmen als Chairman erhalten und will sich künftig jährlich im November mit einem Brief an die Aktionäre wenden.

„Ich bin spät alt geworden, aber sobald das eintritt, ist es nicht zu verleugnen“, schrieb Buffett in einem Brief an seine Aktionäre. „Die Entscheidungen wird Abel treffen“, betonte er und fügte hinzu, Abel habe die hohen Erwartungen „mehr als erfüllt“.

Drei große Herausforderungen für Abel

Mit der Übernahme stehen Abel drei zentrale Aufgaben bevor. Erstens muss er die Anlagestrategie des 283 Milliarden Dollar schweren Aktienportfolios (Stand: 30. September) weiterentwickeln. Berkshire ist unter anderem stark in Apple investiert – ein Einstieg, den Buffetts Investmentmanager Ted Weschler und Todd Combs 2016 vorbereiteten. Combs verlässt allerdings das Unternehmen und wechselt zu J.P. Morgan Chase, was Unsicherheit über die künftige Ausrichtung schafft.

Zweitens gilt es, die sogenannte Buffett-Prämie zu verteidigen. Seit Buffetts Rückzugsankündigung im Mai hat die Berkshire-Aktie an Boden verloren. Während der S&P 500 seither um 24 Prozent zulegte, verlor die Berkshire-Aktie rund 8 Prozent. Investoren fragen sich, ob Abel das Vertrauen der Märkte in gleichem Maße genießen wird wie sein Vorgänger.

Drittens muss Abel mit den Auswirkungen der Trump-Politik umgehen. Die Eisenbahntochter BNSF leidet unter dem schwächeren Handel zwischen den USA und China. Zudem setzen sinkende Zinsen die Erträge aus Berkshires 382 Milliarden Dollar schweren Barreserven (Stand: 3. Quartal 2025) unter Druck. Auch die Energiesparte Berkshire Hathaway Energy steht vor Herausforderungen, da Trumps Haushaltspolitik Steuergutschriften für erneuerbare Energien reduziert.

Operative Stärke statt Börsen-Showman

Abel gilt als fleißiger und engagierter Manager mit einem Gespür fürs Operative. „Buffett hat den Topmanagern immer viele Freiheiten gelassen und ist Konflikten aus dem Weg gegangen“, sagte Larry Cunningham, Professor an der University of Delaware und Autor mehrerer Bücher über Berkshire, dem Handelsblatt. „Abel dagegen packt die Dinge an.“

Allerdings ist Abel kein Ausnahmeinvestor wie Buffett und hält sich lieber im Hintergrund. Das wirft die Frage auf, ob Berkshire künftig die gleiche Strahlkraft entfalten wird. In Krisenzeiten galt Buffetts Einstieg bei einem Unternehmen als Gütesiegel – etwa als er während der Finanzkrise Goldman Sachs stützte.

Zu Berkshire gehören neben der Versicherungssparte Geico unter anderem die Eisenbahngesellschaft BNSF, die Fast-Food-Kette Dairy Queen und der Batteriehersteller Duracell. Zudem hält die Holding Beteiligungen an zahlreichen bekannten Unternehmen wie Apple und Coca-Cola. Der Börsenwert von Berkshire Hathaway liegt bei über einer Billion US-Dollar.