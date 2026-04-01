Kein Backtest ist je gescheitert. Greiff capital management und Edelstoff Media machen daraus einen eigenen Fonds. Logisch, eigentlich.

Die gute alte Zeit wird jetzt noch besser. Während sich die Investmentbranche traditionell mit Prognosen, Szenarien und Zukunftsmodellen beschäftigt, gehen die Greiff capital management AG und Edelstoff Media nun einen konsequent anderen Weg – und präsentieren mit dem Vergangenheitsfonds (WKN: APR014) ein ebenso ungewöhnliches wie konsequent durchdachtes Investmentkonzept.

Der Fonds verfolgt eine einfache wie bestechende Logik: Er investiert ausschließlich dort, wo bereits feststeht, was passiert ist. Fehlprognosen, unsichere Annahmen und spekulative Zukunftsszenarien gehören damit der Vergangenheit an, im wahrsten Sinne des Wortes.

„Früher war doch alles besser“, sagt Volker Schilling, Geschäftsführer und Gründer der Greiff capital management AG. „Das gilt nicht nur im Privaten – früher hatte ich mehr Haare und war sportlicher – sondern auch an den Kapitalmärkten. Der Unterschied ist: Heute wissen wir genau, wann welche Entscheidungen richtig gewesen wären.“

Schilling bringt jahrzehntelange Erfahrung als Investor mit und verantwortet unter anderem den Zukunftsfonds (ISIN: DE000A3CT6F3), einen defensiven Mischfonds. „Mit Zukunftsprognosen lässt sich solide arbeiten, aber selten Begeisterung erzeugen. Der Anleger möchte Sicherheit und was ist sicherer als die Vergangenheit?“

Investieren mit Gewissheit statt Erwartung

Der Vergangenheitsfonds greift auf die prägendsten Entwicklungen der vergangenen drei Jahrzehnte zurück – mit perfektem Timing: Technologieaktien werden rechtzeitig gekauft und verkauft, Marktzyklen exakt antizipiert und Krisen elegant umgangen.

„Seien wir ehrlich“, ergänzt Malte Dreher, Chefredakteur des private banking magazin und Ideengeber des Fonds. „Niemand ist je mit einem schlechten Backtest aufgetreten. Modelle funktionieren immer, zumindest rückblickend.“

So umfasst das Portfolio unter anderem:

Engagements in den Hochzeiten des Neuen Marktes – mit rechtzeitigem Ausstieg

Frühzeitige Investments in Unternehmen wie Apple, Amazon oder Nvidia

Strategische DAX-Allokationen mit punktgenauen Ein- und Ausstiegen

Historisch erfolgreiche Sondersituationen wie die Porsche/VW-Story

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Auch Christoph Fröhlich, Chefredakteur von DAS INVESTMENT, zeigt sich überzeugt: „Warum immer nur nach vorne schauen? Im Rückspiegel liegt die Klarheit. Dort sehen wir, was funktioniert hat und können es noch einmal genießen.“

Attraktive Perspektiven – retrospektiv betrachtet

Der Vergangenheitsfonds vereint die erfolgreichsten Investmententscheidungen der letzten 30 Jahre in einem einzigen Produkt. Auf dieser Basis erwarten die Initiatoren eine Entwicklung, die sich an den besten historischen Renditen orientiert.

„Ein Verdoppler ist das Minimum, vierstellige Renditen sind keineswegs ausgeschlossen“, so Schilling. „Das sind Versprechen, die man aus der Vergangenheit kennt, mit dem Unterschied, dass wir heute wissen, wann sie tatsächlich eingetreten sind.“

Starke Partnerschaft für ein außergewöhnliches Konzept

Mit Greiff capital management und Edelstoff Media bündeln zwei erfahrene Akteure ihre Kompetenzen: Während Greiff für Analyse, Investmentexpertise und den sprichwörtlichen „Blick in den Rückspiegel“ steht, sorgt Edelstoff Media für die kommunikative Reichweite und mediale Inszenierung.

Über Greiff capital management AG

Die Greiff capital management AG ist eine unabhängige Investmentboutique mit Sitz in Freiburg im Breisgau und spezialisiert auf innovative Fondsstrategien sowie individuelle Vermögenslösungen.

Über Edelstoff Media

Edelstoff Media ist ein Medienunternehmen mit Fokus auf hochwertige Finanz- und Wirtschaftsinhalte sowie kreative Kommunikationslösungen für die Investmentbranche.

Hinweis: Diese Pressemitteilung erscheint anlässlich des 1. April.