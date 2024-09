Bei Greiff Capital Management scheiden Robert Habatsch und Udo Wedler aus dem Vorstand aus. Sie werden ihre bis 31. Dezember 2024 laufenden Verträge nicht verlängern, wie das Unternehmen mitteilt. Habatsch wird dem Unternehmen jedoch erhalten bleiben und im Portfoliomanagement arbeiten. Wedler hingegen wird, nachdem er den Investmentfonds-Vermarkter Partnerlounge aufgebaut hat, das Unternehmen verlassen.

Volker Schilling, Gründer und Vorstandsvorsitzender von Greiff Capital Management, will laut eigener Aussage den Vorstand im kommenden Jahr neu aufstellen. In diesem Zuge sollen die internen Strukturen angepasst werden. Künftig gibt es einen Vertriebsleiter (Head of Sales). Er oder sie berichtet direkt an den Vorstand und verantwortet den Vertrieb. Dadurch soll der Bereich effizienter und flexibler agieren können.

Künftig drei Kernbereiche

Laut Schilling fokussiert sich Greiff Capital Management auf drei Kernbereiche: