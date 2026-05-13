Auf welche aktiven Fonds, ETFs, Einzelwerte und Instrumente setzen Dachfondsmanager? Eine detaillierte Antwort auf diese Frage liefert die Greiff-Dachfonds-Studie 2026 in Zusammenarbeit mit Wellington Management. Für die Analyse wurden 735 Dachfonds mit einem Gesamtvolumen von rund 180 Milliarden Euro untersucht.

Ausgewertet wurden jeweils die Top-30-Holdings je Fonds – insgesamt 16.488 Positionen. Das Ergebnis zeigt, welche Produkte über alle Kategorien hinweg besonders häufig vertreten sind – und wer die Anbieterseite dominiert.

Aktive Fonds knapp vorn – ETFs dicht dahinter

Nach Volumen betrachtet führen aktive Fonds mit einem Anteil von 47,5 Prozent (86 Milliarden Euro) die Asset-Verteilung innerhalb der Dachfonds an. ETFs folgen mit 41,4 Prozent (75 Milliarden Euro). Alle anderen Assetklassen – Anleihen (3,5 Prozent), Direktanlagen in Einzelwerte (3,2 Prozent), Futures und Optionen (2,0 Prozent ), ETCs (1,2 Prozent) sowie Zertifikate und Cash – spielen volumenmäßig eine deutlich untergeordnete Rolle.

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Blackrock und DWS dominieren die Zielfondsanbieter

Hinter den Einzelprodukten steht ein klares Anbieter-Ranking. Nach Anzahl der Nennungen führt Blackrock/iShares mit 1.583 Positionen deutlich vor DWS/Xtrackers (1.074) und Amundi Asset Management (673). Auf den weiteren Plätzen folgen J.P. Morgan Asset Management (445), UBS Asset Management (355) und Deka (305).

Nach verwaltetem Volumen dreht sich das Bild leicht: Hier liegt DWS/Xtrackers mit 28,5 Milliarden Euro vorn, gefolgt von Blackrock/iShares mit 18,2 Milliarden Euro. Den dritten Platz belegt Dimensional mit 6,8 Milliarden Euro – ein Anbieter, der im Häufigkeitsranking keine prominente Rolle spielt, aber offenbar in einzelnen Portfolios sehr hoch gewichtet wird.

Der Vergleich beider Rankings verdeutlicht die unterschiedliche Positionierung: Während Blackrock/iShares vor allem durch ETFs eine breite Streuung über viele Portfolios erzielt, kommen Anbieter wie Schroders oder Columbia Threadneedle fast ausschließlich über aktive Fonds auf ihre Platzierungen.

Die Top Ten der Dachfondsmanager bei aktiven Fonds, ETFs und Aktien zeigen wir auf den folgenden Seiten.