Wie sich der deutsche Dachfondsmarkt in 25 Jahren gewandelt hat

Welche Dachfonds am deutsche Markt haben das meiste Kapital auf sich vereint? Die Dachfondsstudie des Greiff Research Institut in Zusammenarbeit mit Wellington Management liefert die Antwort – auf Basis von 735 analysierten Dachfonds mit einem Gesamtvolumen von etwa 210,6 Milliarden Euro.

Die zehn volumenstärksten Fonds kommen zusammen auf 47,3 Milliarden Euro – das entspricht knapp einem Viertel des gesamten analysierten Marktes. Größter Anbieter im Gesamtmarkt ist DWS mit einem Marktanteil von 17 Prozent – entsprechend ist das Haus in der Top-Ten-Liste gleich mehrfach vertreten.

Am häufigsten unter den Top Ten sind Fonds der Kategorie „global ausgewogen“ zu finden, die mit 47,2 Milliarden Euro Volumen und einem Marktanteil von 22 Prozent auch den Gesamtmarkt dominiert. Auffällig: Mehrere der zehn größten Dachfonds mussten auf Jahressicht teils deutliche Abflüsse hinnehmen – in der Spitze waren es 770 Millionen Euro.

Die 10 größten Dachfonds am deutschen Markt zeigen wir auf den folgenden Seiten – inklusive Blick auf Strategie, Nettoflüsse und Performance.

Platz 10: DWS Invest Vermögensstrategie

Fondsvolumen: 3,04 Mrd. Euro

Mit einem Volumen von 3 Milliarden Euro belegt der DWS Invest Vermögensstrategie Rang 10 der größten Dachfonds. Jüngst verzeichnete der Fonds jedoch Abflüsse, auf Jahressicht lag das Minus bei 94 Millionen Euro.

Bei der Strategie werde – je nach Marktsituation – zwischen risikoreicheren Anlagen, etwa Aktienfonds und Rohstoffen, und risikoärmeren Anlagen, darunter Renten- und Geldmarktanlagen, umgeschichtet. In extremen Märkten kann die Aktien- oder Rentenquote bis zu 100 Prozent ausmachen. Aktuell beträgt der Anteil von Investmentfonds knapp 70 Prozent, Geldmarktfonds kommen auf 25 Prozent.

Bei der Performance liegt der DWS Invest Vermögensstrategie über drei Jahre bei knapp 30 Prozent, über ein Jahr bei 10 Prozent. Über 15 Jahren kommt die 2007 aufgelegte Strategie auf 110 Prozent – annualisiert liegt das Plus bei 5 Prozent im Jahr.