Knapp 210 Milliarden Euro verwaltetes Vermögen, mehr als 700 zugelassene Fonds – der deutsche Dachfondsmarkt hat sich in 25 Jahren von einer Randerscheinung zu einem festen Bestandteil der Portfolioarchitektur entwickelt. Das zeigt die Dachfonds-Studie 2026, die das Greiff Research Institut veröffentlicht hat. Als Studienpartner beteiligt ist Wellington Management.

Die Analyse stützt sich auf Daten aus der Plattform Morningstar Direct für den Zeitraum Januar 2000 bis Dezember 2025 und umfasst alle in Deutschland zugelassenen Dachfonds mit ihren jeweiligen Tranchen. Berücksichtigt wurden nur Fonds, die zum Zeitpunkt der Erhebung noch existierten – Fonds, die in diesem Zeitraum verschmolzen oder aufgelöst wurden, sind nicht enthalten.

Das Bild ist eindrücklich: Im Jahr 2000 verwalteten die damals gerade zehn zugelassenen Dachfonds ein Gesamtvolumen von knapp 1,6 Milliarden Euro. Ende 2025 waren es 210,6 Milliarden Euro. Das entspricht einem Volumenwachstum um mehr als das 130-Fache innerhalb von 25 Jahren.

Stetiges Wachstum – mit kurzen Dellen

Der Aufstieg verlief nicht ohne Unterbrechungen. Die Finanzkrise 2008 und das Niedrigzinsumfeld ab 2011 hinterließen Spuren. Von 2021 auf 2022 sank das verwaltete Volumen von rund 206 auf 178 Milliarden Euro – ein Rückgang von mehr als 13 Prozent. Doch der Markt erholte sich: 2024 überschritt das Gesamtvolumen erstmals wieder die 200-Milliarden-Euro-Marke, 2025 kletterte es auf den bisherigen Höchststand.

Die Anzahl der zugelassenen Fonds wuchs dabei noch beständiger. Von zehn Fonds im Jahr 2000 stieg sie bis 2025 auf 735 – ein kontinuierlicher Anstieg, der nur in einzelnen Jahren kurz stagnierte. Inklusive aller Tranchen, also der verschiedenen Anteilklassen der Fonds, kommt man auf 1.752.

Drei Kategorien dominieren den Markt

Die Studie unterscheidet zehn Kategorien. Drei davon dominieren nach Fondsanzahl: Dachfonds Global flexibel Euro (113 Fonds, 15,37 Prozent), Dachfonds Global ausgewogen Euro (111 Fonds, 15,10 Prozent) und Dachfonds Global defensiv Euro (79 Fonds, 10,75 Prozent). Zusammen kommen diese drei Kategorien auf mehr als 41 Prozent aller untersuchten Fonds.

Ein anderes Bild ergibt sich beim verwalteten Vermögen. Hier führt die Vergleichsgruppe Dachfonds Global ausgewogen Euro mit 47,2 Milliarden Euro deutlich vor Dachfonds Global flexibel Euro (25,3 Milliarden Euro) und Dachfonds Global dynamisch Euro (24,3 Milliarden Euro). Anleger bevorzugen also beim investierten Kapital eher die ausgewogene Ausrichtung – obwohl die flexible Kategorie nach Fondsanzahl gleichauf liegt.

DWS mit Abstand vorn

Auf Anbieterebene zeigt sich eine ausgeprägte Konzentration. Unter den zehn größten Dachfondsanbietern nach Volumen führt die DWS mit 36,3 Milliarden Euro und einem Marktanteil von 17,25 Prozent klar. Dahinter folgen Deka (13,98 Milliarden Euro, 6,64 Prozent) und Feri Luxembourg (13,87 Milliarden Euro, 6,59 Prozent).

Die zehn größten Anbieter vereinen zusammen rund 56,6 Prozent des Gesamtvolumens auf sich. Den Rest teilen sich weitere 585 Fonds. Der Markt ist also trotz seiner Breite erheblich konzentriert.

Auch bei den Mittelflüssen zeigt sich die Dominanz der DWS: Über ein Jahr verzeichnete DWS Investment mit 4,16 Milliarden Euro die höchsten Nettozuflüsse aller Anbieter, über drei Jahre waren es 6,81 Milliarden Euro. Dimensional Ireland und JP Morgan Asset Management folgten auf den Plätzen zwei und drei – wobei JP Morgan über drei Jahre trotz positiver Einjahresbilanz Nettoabflüsse verzeichnete.

Aktien dominieren die Portfolios

Über alle 735 Fonds hinweg zeigt die Analyse der Portfoliostruktur: Aktien machen mit 53,15 Prozent den größten Teil des investierten Vermögens aus, gefolgt von Anleihen mit 32,78 Prozent. Sonstige Anlagen kommen auf 10,24 Prozent, Liquidität auf 3,82 Prozent.

Je nach Kategorie verschiebt sich dieses Verhältnis erheblich. Während Dachfonds Global aktienorientiert Blend EUR auf eine Aktienquote von 90,79 Prozent kommen, liegt der Aktienanteil bei Dachfonds Global defensiv Euro bei nur 24,55 Prozent – dafür entfallen dort 63,27 Prozent auf Anleihen.

Globale Ausrichtung, wenig „Grün“

Bei der regionalen Ausrichtung der Portfolios dominieren über alle Kategorien hinweg die USA mit einem durchschnittlichen Anteil von 25,57 Prozent, gefolgt von Europa mit 14,24 Prozent und Schwellenländern mit 4,81 Prozent.

Von den 609 Fonds, für die eine SFDR-Einstufung vorlag, fallen 61,58 Prozent unter Artikel 6, 38,10 Prozent unter Artikel 8 und lediglich 0,33 Prozent – also zwei Fonds – unter Artikel 9. Nachhaltig ausgerichtete Produkte nach dem strengsten Standard spielen im Dachfondsmarkt damit noch eine Nebenrolle.

Kostenniveau: breite Streuung

Auch die Kostenstruktur ist Gegenstand der Studie. Die laufenden Kosten streuen über ein breites Band: Der größte Teil der analysierten Tranchen liegt im Bereich von 1,0 bis 2,0 Prozent pro Jahr. 423 Tranchen (22,17 Prozent) fallen in die Klasse 1,0 bis 1,50 Prozent, weitere 386 (20,23 Prozent) in den Bereich 1,50 bis 2,0 Prozent. Am oberen Ende finden sich sieben Tranchen mit laufenden Kosten von mehr als 6,0 Prozent – Ausreißer, die die Bandbreite des Marktes verdeutlichen.