Greiff-Fondsboutique setzt auf Kino-Roadshow

In einer Branche, die traditionell eher für trockene Präsentationen in sterilen Hotelkonferenzräumen bekannt ist, wagt ein deutsches Asset-Management-Haus einen ungewöhnlichen Schritt: Greiff Capital Management bringt seine Fondsmanager auf die große Leinwand – im wahrsten Sinne des Wortes.

Vom 8. bis 23. Oktober 2025 tourt die Fondsboutique durch Hamburg, Köln, Stuttgart, München, Leipzig und Frankfurt – nicht in Tagungshotels, sondern in echten Kinos. Das Marketing-Konzept adaptiert den Filmtitel „Inglourious Basterds" zu „The Glorious Fundstars" und inszeniert die Fondsmanager als Hauptdarsteller eines Investment-Thrillers.

Die teilnehmenden Fondsmanager sind keine Unbekannten: Sie können Auszeichnungen wie den Lipper Award, den Deutschen Fondspreis oder die Fund Awards vorweisen. Joachim Berlenbach präsentiert Rohstoff-Investments, Dirk Althaus fokussiert sich auf Cybersecurity, während Volker Schilling gleich zwei Konzepte vorstellt – „Human Intelligence" und „Der Zukunftsfonds". Jens Hillers wirbt für europäische Small- und Mid-Caps, Sascha Peier für nachhaltige Hybridanleihen.

Ja, ich möchte den/die oben ausgewählten Newsletter mit Informationen über die Kapitalmärkte und die Finanzbranche, insbesondere die Fonds-, Versicherungs-und Immobilienindustrie abonnieren. Hinweise zu der von der Einwilligung mitumfassten Erfolgsmessung, dem Einsatz der Versanddienstleister June Online Marketing und Mailingwork, der Protokollierung der Anmeldung, der neben der E-Mail-Adresse weiter erhobenen Daten, der Weitergabe der Daten innerhalb der Verlagsgruppe und zu Ihren Widerrufsrechten finden Sie in der Datenschutzerklärung . Diese Einwilligung können Sie jederzeit für die Zukunft widerrufen. JETZT ANMELDEN Sie haben Post! Wir haben Ihnen eine Bestätigungs-E-Mail geschickt. Mit einem Klick auf den darin enthaltenen Button aktivieren Sie Ihr Abonnement. Tipp: Nichts bekommen? Schauen Sie auch in ihrem Spam-Ordner nach.

Neue Wege im Fondsvertrieb

Die Initiative spiegelt die Herausforderungen kleinerer Asset Manager wider. In einem von Großkonzernen dominierten Markt müssen sich Boutiquen durch spezialisierte Strategien und innovative Vertriebsansätze abheben.

„Networking im Cineasten-Club der Investmentbranche", so bewirbt Greiff das Event auf der Website. Fakt ist: Die ungewöhnliche Location dürfte in Erinnerung bleiben. Und so haben die Freiburger in einer Branche voller Zahlen und Tabellen zumindest schon mal die wichtigste Währung erobert: Aufmerksamkeit.

Transparenzhinweis: DAS INVESTMENT arbeitet mit Greiff Capital Management redaktionell zusammen. Dieser Artikel wurde weder bezahlt noch anderweitig honoriert.