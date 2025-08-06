Der Asset Manager Greiff und AAB Asset Services bündeln ihre Kräfte. Unabhängige Fondsmanager sollen mediale Reichweite und Zugang zu institutionellen Investoren erhalten.

Volker Schilling von Greiff (links) und Marco Schmitz von AAB starten eine engere Zusammenarbeit.

Greiff Capital Management aus Freiburg und AAB Asset Services mit Standorten in Odenthal und Bad Homburg haben eine strategische Partnerschaft vereinbart. Die beiden spezialisierten Dienstleister wollen Fondsboutiquen ein erweitertes Leistungsangebot bieten und dabei unterschiedliche Investorenzielgruppen ansprechen.

Greiff positioniert sich als bankenunabhängiger Asset Manager und Placement Agent. Das Unternehmen betreibt mit der Partnerlounge eine Plattform, die unabhängigen Fondsboutiquen Sichtbarkeit verschaffen soll. „Unser Anspruch ist es, exzellenten, aber oft wenig bekannten Fondsstrategien eine klare Stimme und Präsenz zu geben“, erläutert Volker Schilling, Vorstand der Greiff Capital Management.

Die Freiburger setzen dabei auf hauseigene Research-Kompetenz sowie mediale Reichweite durch Webinare, Publikationen und Events. Diese Instrumente sollen Fondsstrategien professionell am Markt positionieren.

Die AAB Asset Services GmbH soll das Angebot durch umfassende Beratungsleistungen für Fondsinitiatoren und Asset Manager ergänzen. Das Leistungsspektrum umfasst die Optimierung von Fondsstrukturen, Vertriebsstrategie, Markteintrittsberatung sowie Markt-Sounding.

Über ihr Netzwerk eröffnet AAB direkten Zugang zu semi-institutionellen und institutionellen Investoren, Consultants und Ausschreibungsplattformen. Damit deckt das Unternehmen die gesamte B2B-Wertschöpfungskette im Fondsgeschäft ab.

Komplementäre Zielgruppenzugänge

Die Partnerschaft zielt auf die Kombination unterschiedlicher Marktbereiche ab. Während Greiff primär Retail- und Wholesale-Kunden bedient, konzentriert sich AAB auf semi-institutionelle bis institutionelle Investoren.

Ein zentraler Baustein der Kooperation ist der kontinuierliche Wissensaustausch zwischen den Teams beider Unternehmen. Dadurch sollen Vertriebskompetenz und Beratungsqualität weiterentwickelt werden.

Transparenzhinweis: DAS INVESTMENT hat eine Zusammenarbeit mit dem Greiff Research Institut. Im Zusammenhang mit diesem Artikel erfolgte keine finanzielle Vergütung oder sonstige Gegenleistung.