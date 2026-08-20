Immobilienmarkt
Greix-Analyse: Teure Wohnungen entziehen sich der Zinswende
Greix-Analyse Warum sich teure Wohnungen der Zinswende entziehen
Der Zinsanstieg Anfang 2022 hat den Markt für Eigentumswohnungen stark getroffen – aber nicht überall gleich. Das zeigt eine Analyse des auf Immobilien spezialisierten Forscherteams des German Real Estate Index (Greix) am Kiel Institut für Weltwirtschaft. Insgesamt brach demnach die Zahl der Verkäufe bis Anfang 2023 um rund 30 Prozent ein, während die Preise nur um etwa 15 Prozent nachgaben.
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