Wer ein Haus kauft, muss Eigenkapital mitbringen. Wie lange Käufer dafür sparen müssen, ist laut einer Studie regional sehr unterschiedlich. Schuld sind nicht nur die hohen Preise.

Der Weg zur eigenen Immobilie wird für viele Menschen schwieriger – Ökonomen vom IfW Köln sehen das erforderliche Eigenkapital als größte Hürde.

Wer in Deutschland ein Eigenheim kaufen möchte, muss im Median fast zehn Jahre lang sparen, bevor er überhaupt den ersten Schritt in Richtung Eigentum tun kann. Das zeigt eine neue Analyse des Kiel Institut für Weltwirtschaft (IfW Kiel). Doch die Zahlen variieren regional stark – und das liegt nicht nur an den Immobilienpreisen.

Eigenkapital als Hürde beim Immobilienkauf

Eine häufig unterschätzte Hürde beim Immobilienkauf ist den Forschern zufolge das erforderliche Eigenkapital. Wer die anfänglichen Kosten nicht aufbringen könne, bleibe vom Eigentumserwerb ausgeschlossen – selbst wenn die laufende Finanzierung grundsätzlich stemmbar wäre.

Wie lange ein durchschnittlicher Haushalt bei einer Bruttosparquote von 20 Prozent des verfügbaren Einkommens braucht, um dieses Eigenkapital anzusparen, haben die Kieler Ökonomen Francisco Amaral, Gereon Staratschek, Jonas Zdrzalek und Steffen Zetzmann berechnet. Das Ergebnis: Im Median sind es über alle deutschen Kreise hinweg etwa 9,4 Jahre – gemessen am Zeitraum 2015 bis 2024.

Regionale Unterschiede sind enorm

Die regionalen Unterschiede sind dabei enorm. Im Kyffhäuserkreis in Thüringen reichen knapp vier Jahre, um das nötige Eigenkapital zusammenzusparen. Im Landkreis Starnberg südlich von München sind es dagegen fast 28 Jahre – mehr als siebenmal so lang. Auch der Landkreis Miesbach (27,1 Jahre), der Landkreis München (23,2 Jahre) und die bayerische Landeshauptstadt selbst (21,9 Jahre) gehören zu den teuersten Regionen.

Das Muster ist wenig überraschend: Wo die Immobilienpreise am höchsten sind, dauert die Ansparphase am längsten. Doch die Studie zeigt, dass der Kaufpreis nicht der einzige Treiber ist.

Erwerbsnebenkosten als unterschätzter Faktor

Von der Sparzeit von 9,4 Jahren entfallen fast 1,5 Jahre – mehr als 15 Prozent – allein auf die Erwerbsnebenkosten. Dazu zählen Grunderwerbsteuer sowie Notar- und Grundbuchkosten – insgesamt müssen Käufer dafür im Schnitt 10 bis 15 Prozent des Kaufpreises einplanen. Diese Kosten fallen beim Kauf sofort und vollständig an, noch bevor die erste Kreditrate gezahlt wird.

Schaut man nur auf die Erwerbsnebenkosten, verändert sich das regionale Bild deutlich. Nicht mehr die bayerischen Speckgürtelgemeinden dominieren, sondern Städte wie Frankfurt am Main (3,4 Jahre), Berlin (3,4 Jahre), Düsseldorf (3,1 Jahre) und Köln (2,8 Jahre) rücken an die Spitze.

Der Grund liegt in der Grunderwerbsteuer, die von den Bundesländern eigenständig festgelegt wird. Ihr Satz reichte im Beobachtungszeitraum von 3,5 Prozent in Bayern bis zu 6,5 Prozent in Bundesländern wie Brandenburg oder Nordrhein-Westfalen. Treffen hohe Immobilienpreise auf hohe Steuersätze, summieren sich die Einstiegskosten besonders stark.

„Ein Teil der Hürde entsteht nicht nur durch Preise, sondern auch durch politisch gesetzte Nebenkosten. Für Haushalte ohne Vermögen ist dies besonders relevant, da diese Kosten sofort anfallen“, sagt Greix-Projektleiter Jonas Zdrzalek.

Ohne Erbschaft oder familiäre Unterstützung wird es schwierig

Diese Eigenkapitalhürde treffe besonders Käufer, die nicht auf Erbschaften oder familiäre Unterstützung zurückgreifen können, schreiben die Autoren. Wer aus eigener Kraft sparen müsse, stehe vor einem Hindernis, das in vielen Regionen kaum zu überwinden sei. Durch die unterschiedlich hohe Grunderwerbsteuer werde der Zugang zu Eigentum damit zusätzlich von regionalen Rahmenbedingungen bestimmt.

Die Ökonomen sehen in den einmaligen Erwerbskosten so auch den größten Hebel für die Politik. Das Preisniveau lasse sich kurzfristig kaum beeinflussen – die Grunderwerbsteuer dagegen schon. Denkbar wären gezielte Entlastungen für selbstnutzende Erstkäufer oder eine Verlagerung der Steuerlast von der einmaligen Grunderwerbsteuer hin zur laufenden Grundsteuer. Das könnte zumindest einen Teil der Einstiegshürde senken.

Eigenkapitalbedarf hat sich seit den 1980ern verdoppelt

Die Analyse reiht sich in eine frühere Untersuchung desselben Forscherteams ein, die die Entwicklung der Wohnerschwinglichkeit seit 1980 in den Blick genommen hat. Das Ergebnis damals: Während die monatlichen Kreditraten trotz gestiegener Preise dank sinkender Zinsen weitgehend stabil geblieben sind, hat sich der Eigenkapitalbedarf drastisch erhöht.

Mussten Käufer einer Eigentumswohnung in den 1980er-Jahren noch etwa das 1,7-fache ihres Jahreseinkommens als Eigenkapital aufbringen, sind es heute mehr als das Dreifache. Bei Einfamilienhäusern stieg der Bedarf vom 3,6-fachen auf über das Fünffache.

Ob jemand den Sprung ins Eigentum schafft, hänge damit zunehmend nicht mehr vom Einkommen ab, sondern vom vorhandenen Vermögen – oder der familiären Unterstützung.