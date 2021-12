Griechenland-Investments Clinton-Schwiegersohn schließt Investmentfonds

Marc Mezvinsky, der Schwiegersohn von Hillary und Bill Clinton, schließt seinen Hedgefonds „Eaglevale Hellenic Opportunity“. Nach einem Bericht der Tageszeitung New York Times hat der auf Griechenland-Investments spezialisierte Fonds eine Bruchlandung hingelegt: In den zwei Jahren seines Bestehens habe er rund 90 Prozent an Wert eingebüßt.Das Fondsportfolio sei laut New York Times auf eine Erholung der griechischen Wirtschaft ausgerichtet gewesen. 25 Millionen US-Dollar Investorengelder seien in griechische Bankenaktien und Staatsanleihen des überschuldeten Landes angelegt worden.Marc Mezvinsky, verheiratet mit der Clinton-Tochter Chelsea, hatte die New Yorker Hedgefonds-Gesellschaft Eaglevale Partners 2011 zusammen mit zwei ehemaligen Kollegen bei der Investmentbank Goldman Sachs gegründet. Der 2014 gestartete „Eaglevale Hellenic Opportunity“ sei zu einer Zeit aufgelegt worden, als an der Wall Street Hoffnungen auf ein Wiedererstarken der griechischen Volkswirtschaft vorgeherrscht hätten, berichtet die New York Times.