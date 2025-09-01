Der Grönemeyer Gesundheitsfonds Nachhaltig hat einen präventiven Ansatz: Es werden gezielt Unternehmen gesucht, die die Gesundheit erhalten. Wir stellen den Fonds im Detail vor.

Der Auswahlprozess des Fonds wird durch das Nachhaltigkeitsbild von Grönemeyer geprägt. Nachhaltigkeit bedeutet für ihn, dass Gesundheitsprodukte und -dienstleistungen bereits heute den Menschen helfen sollen, bevor sie ernsthaft erkranken.

Im Gesundheitssektor insbesondere im Pharmasektor geht es in den letzten Monaten recht turbulent zu, was aber die langfristigen Aussichten der Branche nicht schmälert. Ein Fonds, welcher sich von anderen Ansätzen wohlwollend abgrenzt ist der Grönemeyer Gesundheitsfonds Nachhaltig (ISIN: DE000A2PPHK4).

Er wurde erst kürzlich von Morningstar mit der Höchstnote fünf Sterne ausgezeichnet, welche er ebenso von Fondsweb erhält. Gleichzeitig ist auch das nachhaltige ISS ESG-Rating bei fünf Sternen.

Ausgehend vom Leitsatz „Der Mensch im Mittelpunkt“ wird unter dem folgenden Motto agiert: „Wir investieren in Unternehmen, die das Wohlbefinden und die Gesundheit der Gesellschaft verbessern.“

Die Macher & der Hintergrund

Der Ideen- und Namensgeber des Fonds, Dietrich Grönemeyer, hat mit seiner Grönemeyer-Gruppe den Sitz in Bochum und investiert seit über 20 Jahren in innovative Unternehmen aus dem Bereich Gesundheit in der DACH-Region. Sein Sohn Till Grönemeyer verantwortet den Investmentbereich der Firmengruppe, die aktuell an mehreren nicht börsennotierten Firmen aus den Bereichen Healthcare, Medtech, Healthtech, Digital Health & Health-Consumables beteiligt ist.

Die Musikfreunde werden die Kombination aus Nachnamen und Firmensitz unweigerlich mit dem Sänger und Schauspieler Herbert Grönemeyer in Verbindung bringen – und das auch berechtigt. Denn es handelt sich bei Dietrich Grönemeyer um den jüngeren Bruder des Künstlers. Er ist Professor für Radiologie und Mikrotherapie und gilt als anerkannter Wissenschaftler und Publizist im Gesundheitswesen.

Vor allem sein ganzheitlicher 360-Grad-Blick auf die Medizin hat eine große Bedeutung. Der Blick reicht von Selbstheilung, über Naturheilkunde, traditioneller Medizin bis zur klassischen Fremdheilung und umfasst auch Lifestyle und Hightech-Medizin. Neben ihm, der die medizinische Kompetenz als medizinischer Beirat abbildet, agiert sein Sohn Till, der die Verbindung zur Gesundheitswirtschaft mit seiner Medizin- und Investmentkompetenz herstellt.

Dazu gesellt sich mit der Eichkatz Asset Management ein profundes Team, das die Investmentkompetenz einbringt. Zur Abrundung des Teams ist ein Wirtschaftsbeirat implementiert, der in diversen Punkten unterstützend agiert. Das Team von Eichkatz Asset Managers verfügt über weitreichende Erfahrungen in der Unternehmensanalyse und im Portfoliomanagement.

Als handelnde Personen fungieren für den Fonds Christian Exner und Stephan Miller, die während ihrer Tätigkeit für renommierte Investmentadressen neben Fondsmandaten auch namhafte Family Offices betreut haben und noch betreuen. Exner berät unter anderem seit 2014 die Familie Grönemeyer, wodurch auch die Idee für den Fonds entstanden ist.

Die Investmentphilosophie

Ziel des Fonds ist es, den MSCI World Health Care Index sowohl hinsichtlich der Performance als auch der Volatilität zu schlagen

Das Management erfolgt aber gänzlich unabhängig des Indexes. Die Anlage kann in Unternehmen ab einer Marktkapitalisierung größer 50 Millionen Euro erfolgen. Erfahrungsgemäß ist der Gesundheitsmarkt stark durch die USA geprägt, sodass die Gewichtung dort bei über 50 Prozent liegt. Derivate werden nur bei Bedarf zur Währungsabsicherung eingesetzt.

Wie es bereits der Name des Fonds verrät, ist das Thema Nachhaltigkeit auch im Anlageprozess fix verankert.

Der Fonds hat klare Ausschlusskriterien definiert und überprüft laufend die Nachhaltigkeitsliste nach kontroversen Aktivitäten. Der Leitsatz des Fonds hat dabei nicht nur einen gesundheitswirtschaftlichen Ansatz, auch Aspekte der Umwelt, Sozialverantwortung und Unternehmensführung werden komplett im Nachhaltigkeitsanalyseprozess implementiert.

Gemäß der Offenlegungsverordnung ist der Fonds als Artikel 8 Fonds (Fonds mit ökologischen und sozialen Merkmalen/ESG) klassifiziert. Für den Bereich Nachhaltigkeit hat man mit der ISS ESG einen profunden Partner gefunden und setzt ein Mindestrating von ESG-Prime-2 voraus. Auch das SDG-Rating der UN wird berücksichtigt und ebenso ein Mindestrating von fünf verlangt. Es wird für das Anlageuniversum eine entsprechende Positivliste geführt, die mindestens quartalsweise überprüft wird.

Der ganze Prozess wird durch das Nachhaltigkeitsbild von Grönemeyer geprägt. Nachhaltigkeit bedeutet für ihn, dass Gesundheitsprodukte und -dienstleistungen bereits heute, also im Hier und Jetzt, den Menschen helfen. Danach sollen sowohl die Gesundheitswirtschaft als auch die Aktienauswahl langfristig ausgerichtet werden. Gesundheit, Heilung und Wohlergehen – präventiv, therapeutisch und nachsorgend – soll vollumfänglich allen Menschen zuteilwerden.

Der Investmentprozess

Aus dem Anlageuniversum von rund 2000 Titeln werden nach einem klassischen fundamental quantitativen Ansatz nach und nach Titel selektiert. Diese werden dann im Detail analysiert. Anschließend erfolgt die Überprüfung hinsichtlich der ESG-Daten. Dabei werden die Unternehmensanalysen selbst erstellt mit Unterstützung eines Netzwerkes, bestehend aus diversen Brokern.

Für die quantitativen Auswertungen nutzt man Capital IQ von S&P, ein Bloomberg-Pendant. Für den ESG-Part sind dann die genannten Daten von ISS relevant. Als Kernkriterium für eine Investition ist ein bilanziell gesundes Unternehmen mit Aussicht auf anhaltendes Umsatz- und Ertragswachstum. Die Gewichtung einer Position liegt in der Regel bei 2 Prozent, wobei der Aufbau der Position Schritt für Schritt erfolgt. Die größten Positionen im Fonds liegen bei 5 bis 6 Prozent. Die Überwachung des Portfolios erfolgt laufend und etwaige Prämissen werden entsprechend angepasst.

Aktuell sieht das Management das Marktumfeld als herausfordernd an – insbesondere aufgrund politischer Unsicherheiten. Da die US-Gesundheitspolitik ein komplexes Thema ist und bleibt, hat das Management bereits im vierten Quartal 2024 die vorhandenen Positionen in US-Versicherern vollständig abgebaut. Dies hat sich als richtig erwiesen, da die US-Versicherer in diesem Jahr stark verloren haben. Da das Portfolio im Vergleich zum Wettbewerb breit aufgestellt ist, konnte man flexibel reagieren.

Während andere auf eine spezifische Nische im Gesundheitssektor setzen ist man im Grönemeyer Gesundheitsfonds diversifizierter positioniert und setzt auch auf einen präventiven Ansatz – es werden gezielt Unternehmen gesucht, die darauf abzielen die Gesundheit zu erhalten. Das Motto dabei: Krankheiten vermeiden ist besser als diese nur zu behandeln.