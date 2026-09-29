Wachsende Komplexität und veränderte Kundenerwartungen: Agnes Brelik, Head of Wealth Products bei Bethmann HAL, erklärt, welche Anforderungen die nächste Generation an modernes Wealth Management stellt.

Agnes Brelik, Head of Wealth Products bei Bethmann HAL, über die Relevanz im Wealth Management in Zeiten großer Vermögenstransfers.

Das Investment: Frau Brelik, die Vermögensverwaltung hat über viele Jahre von einem Umfeld profitiert, das von niedrigen Zinsen, Globalisierung und steigenden Märkten geprägt war. Warum reicht das bisherige Erfolgsmodell heute nicht mehr aus?

Agnes Brelik: Weil sich das Marktumfeld grundlegend verändert hat. Das vergangene Jahrzehnt war von außergewöhnlichen Rahmenbedingungen geprägt: billiges Geld, hohe Liquidität, stabile Lieferketten und eine starke Konzentration der Renditen auf wenige große Titel. In einem solchen Umfeld wurden Größe und Skalierung oft automatisch belohnt.

Heute befinden wir uns in einer anderen Welt. Geopolitische Spannungen, höhere Zinsen, Inflationsrisiken und eine zunehmende Fragmentierung der Märkte prägen das Bild. Gleichzeitig verlagern sich immer größere Teile von Wertschöpfung, Innovation und Renditepotenzial in private Märkte. Für vermögende Familien bedeutet das: Komplexität ist kein vorübergehendes Phänomen mehr, sondern Dauerzustand.

Deshalb wird künftig nicht mehr Größe allein über den Erfolg entscheiden, sondern Relevanz – also die Fähigkeit, dem richtigen Kunden die richtige Lösung zum richtigen Zeitpunkt anzubieten.

Sie sprechen von einer neuen strategischen Positionierung. Was unterscheidet diese von klassischen Konsolidierungs- oder Wachstumsstrategien im Private Banking?

Brelik: Bethmann HAL vereint unter einer Marke, was einzeln jeweils nur ein Teil der Antwort wäre: über 300 Jahre Tradition, eine tief verankerte Partnerschaft mit deutschen Unternehmerfamilien, gebündelt in einer der leistungsfähigsten Private-Banking-Plattformen im deutschen Markt.

Gleichzeitig verfügen wir über institutionelle Asset-Management-Kompetenzen, Asset Servicing und eine führende Position im Bereich regulierter Digital Assets. Hinzu kommen die europäische Reichweite und Kapitalstärke unseres Mutterhauses ABN AMRO.

Entscheidend ist jedoch nicht die Summe dieser Fähigkeiten, sondern ihre Integration. Dadurch entsteht eine Plattform, die öffentliche Märkte, private Märkte und digitale Vermögenswerte unter einem Dach zusammenführt und Kunden institutionelle Möglichkeiten zugänglich macht.

Wie verändert sich dadurch die Rolle eines Private-Banking-Hauses und eines Private-Banking-Beraters?

Brelik: Früher bestand Private Banking häufig aus einem Berater und dem Zugang zu Kapitalmärkten. Heute geht es darum, komplexe Vermögen über verschiedene Anlageklassen, Generationen und Zeithorizonte hinweg zu orchestrieren. Der Private Banker wird zum Connector und Dirigenten. Mit der Komplexität eines Vermögens – mehrere Anlageklassen, Rechtsräume, Generationen, Governance-Strukturen – wächst die Notwendigkeit, Spezialistenwissen direkt an den Kunden heranzutragen, statt es durch eine einzelne Kontaktperson zu filtern.

Wir verstehen unsere Aufgabe in gewisser Hinsicht zunehmend als Architekturleistung. Unternehmerfamilien benötigen heute Zugang zum gesamten Investitionsuniversum – gelistet und nicht gelistet, öffentlich und privat, traditionell und digital. Die Herausforderung besteht darin, diese Bausteine sinnvoll zusammenzuführen. Das Ergebnis ist kein Standardportfolio, sondern eine individuelle Vermögensarchitektur.

Welche Rolle spielt dabei die zentrale Investmentplattform?

Brelik: Eine entscheidende Rolle. Im Mittelpunkt steht eine starke CIO-Funktion. Sie entwickelt eine übergreifende Sicht auf wirtschaftliche Regime, Kapitalmärkte und strategische Allokationen.

Dadurch entsteht ein institutioneller Rahmen für alle Investmententscheidungen. Kunden erhalten kein Portfolio, das von individuellen Vorlieben einzelner Berater geprägt ist, sondern eines, das auf einer klar formulierten Investmentthese basiert.

Wenn sich die Welt verändert, reagieren wir konsistent und nachvollziehbar. Das schafft Transparenz und Vertrauen.

Was bedeutet institutionelle Portfoliokonstruktion konkret für vermögende Privatkunden?

Brelik: Wir analysieren die individuelle Vermögenssituation einer Familie, ihre Cashflows, ihre Liquiditätsanforderungen und ihre Risikotragfähigkeit.

Aus diesen Faktoren entsteht ein maßgeschneidertes Portfolio. Diversifikation wird dadurch nicht behauptet, sondern messbar und nachvollziehbar gemacht.

Wir kombinieren ein begrenztes, sorgfältig geprüftes Set an Bausteinen zu einer für jede Kundensituation einzigartigen Architektur, nach einem gestuften Prinzip: bewährte Kernstrategien als Grundlage für die meisten Anforderungen, gezielte Individualisierung darauf aufbauend, und vollständig maßgeschneiderte Speziallösungen nur für wirklich komplexe Anforderungen. Der Konstruktionsaufwand steigt also genau dort, wo er tatsächlich gebraucht wird – und nicht bei jedem Mandat pauschal.

Viele Experten sprechen von einer Demokratisierung der Private Markets. Ist das mehr als ein Schlagwort?

Brelik: Absolut. Über Jahrzehnte waren Private Equity, Private Debt oder Infrastrukturinvestments nahezu ausschließlich institutionellen Investoren vorbehalten.

Mit regulatorischen Entwicklungen wie ELTIF 2.0 entstehen nun Strukturen, die hochwertigen Zugang auch für vermögende Privatkunden ermöglichen. Gleichzeitig verändern Evergreen-Strukturen die Art und Weise, wie Kunden investieren. Statt in kurzfristigen Marktzyklen zu denken, können Anleger langfristige Renditequellen erschließen und stärker in Jahrzehnten als in Quartalen planen.

Wir sehen deshalb Private Markets künftig nicht mehr als Satelliteninvestments, sondern als festen Bestandteil strategischer Vermögensallokationen.

Welche Bedeutung hat die Auswahl externer Asset Manager im Bereich Private Markets?

Brelik: Sie ist entscheidend. Unsere Aufgabe besteht nicht darin, Produkte zu verkaufen, sondern die besten Lösungen für ein konkretes Mandat zu identifizieren.

Deshalb verfolgen wir einen unabhängigen Auswahlprozess, der sich an institutionellen Standards orientiert. Manager werden kontinuierlich überprüft, neu gewichtet oder gegebenenfalls ersetzt.

Entscheidend ist die Frage: Wer kann für dieses Mandat langfristig den größten Mehrwert liefern? Nicht: Welches Produkt lässt sich am einfachsten vertreiben?

Sie betonen auch den Ausbau von Family-Office-Leistungen. Warum wird dieser Bereich wichtiger?

Brelik: Weil viele vermögende Familien längst nicht mehr ausschließlich über Portfolios nachdenken. Sie beschäftigen sich mit Nachfolge, Unternehmensbeteiligungen, Stiftungen, Governance-Fragen oder philanthropischen Projekten.

Investitionsentscheidungen lassen sich nicht isoliert betrachten. Sie stehen immer im Zusammenhang mit der Gesamtbilanz einer Familie. Deshalb begleiten wir Kunden zunehmend ganzheitlich. Das Portfolio bleibt wichtig, wird aber Teil eines größeren Kontextes.

Welche Rolle spielen demografische Veränderungen für die Zukunft des Wealth Managements?

Brelik: Eine sehr große. Der bevorstehende Vermögenstransfer ist einer der wichtigsten Trends unserer Branche.

Aufgrund von Lebenserwartung, Erbstrukturen und einer wachsenden Zahl erfolgreicher Unternehmerinnen und Führungskräfte werden Frauen künftig über einen immer größeren Anteil des Privatvermögens entscheiden.

Das verändert auch die Beratung. Themen wie Vermächtnis, Governance, Nachhaltigkeit oder gesellschaftliche Wirkung gewinnen an Bedeutung. Die Häuser, die aufmerksam zuhören und ihre Angebote entsprechend weiterentwickeln, werden langfristig erfolgreich sein.

Und was erwartet die nächste Anlegergeneration?

Brelik: Transparenz, Nachvollziehbarkeit und digitale Selbstverständlichkeit. Junge Unternehmerinnen und Unternehmer möchten verstehen, wie Entscheidungen entstehen und welche Kosten sowie Risiken damit verbunden sind.

Sie erwarten außerdem Zugang zu Wissen und nicht nur Zugang zu Produkten. Das klassische Beratungsmodell entwickelt sich deshalb zunehmend zu einem partnerschaftlichen Dialog.

Sie sprechen von „Customisation at Scale“. Was verbirgt sich konkret dahinter?

Brelik: Für uns bedeutet das, die Individualität eines Family Office mit der Skalierbarkeit einer modernen Investmentplattform zu verbinden. Wir beginnen bei der Familienbilanz und den individuellen Zielen eines Kunden. Erst danach beschäftigen wir uns mit einzelnen Produkten oder Instrumenten.

Die Portfolios werden kontinuierlich kalibriert, nicht lediglich einmal pro Jahr überprüft. Gleichzeitig bleibt die Struktur modular und transparent. Kunden können nachvollziehen, welche Bausteine enthalten sind, warum sie enthalten sind und welchen Beitrag sie leisten.

Kurz gesagt: Das Modellportfolio ist nicht mehr das Produkt. Das Produkt ist die maßgeschneiderte Vermögensarchitektur.

Wenn Sie einen Blick auf die kommenden Jahre werfen: Wie wird erfolgreiches Wealth Management dann aussehen?

Brelik: Erfolgreiche Häuser werden diejenigen sein, die verschiedene Welten miteinander verbinden können: öffentliche und private Märkte, analoge und digitale Vermögenswerte, institutionelle Kompetenz und persönliche Beratung.

Die entscheidende Frage wird nicht lauten, wer die größte Plattform besitzt. Die entscheidende Frage wird sein, wer für seine Kunden die relevanteste Plattform geschaffen hat. Denn Größe allein ist keine Strategie – Relevanz schon.