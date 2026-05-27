Wer vor zehn Jahren auf die größten Aktienmärkte der Welt geschaut hat, sah vor allem eines: den Westen. Das Bild heute ist ein anderes. Die rasant wachsende Nachfrage nach KI-Halbleitern verschiebt das globale Börsenranking und katapultiert Schwellenländer in Ränge, die lange westlichen Märkten vorbehalten waren.

Nach Bloomberg-Berechnung hat die USA mit 75 Billionen US-Dollar den mit Abstand größten Aktienmarkt der Welt. Bemerkenswert ist jedoch, wie sehr der KI-Boom diesen Vorsprung in den vergangenen Jahren noch vergrößert hat. Unternehmen wie Nvidia, Apple, Microsoft und Alphabet gehören heute zu den wertvollsten Firmen der Welt und handeln ihre Aktien an der New York Stock Exchange (NYSE) und der Nasdaq. Nvidia allein hat seinen Börsenwert seit 2020 mehr als verzwanzigfacht und steht sinnbildlich für eine Entwicklung, die den amerikanischen Markt von allen anderen entkoppelt.

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KI treibt auch Schwellenländer

Ähnlich beeindruckend ist die Entwicklung in Asien. Taiwan (4,48 Bio. USD) und Südkorea (4,04 Bio. USD) haben Großbritannien und Frankreich inzwischen hinter sich gelassen. Mit TSMC und Samsung sitzen in beiden Ländern die weltweit wichtigsten Produzenten von KI-Chips und Halbleitern. TSMC fertigt einen Großteil der weltweit leistungsstärksten Chips und ist damit unverzichtbarer Zulieferer für nahezu jeden namhaften Technologiekonzern. Samsung wiederum kombiniert Chip-Produktion mit eigener Halbleiterforschung und zählt zu den größten Speicherchip-Herstellern der Welt. Investoren haben das registriert und lenken massiv Kapital in beide Märkte. Auch Indien (4,97 Bio. US-Dollar) und Hongkong (7,41 Bio. US-Dollar) haben in den vergangenen Jahren erheblich an Gewicht gewonnen.

Europa hingegen verliert an Boden. Großbritannien (3,99 Bio. US-Dollar) und Frankreich (3,45 Bio. US-Dollar) rutschen im globalen Vergleich ab. Deutschland taucht in den Top 10 erst gar nicht auf. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2 Billionen US-Dollar liegt der hiesige Aktienmarkt weit hinter asiatischen Wachstumsmärkten, die noch vor wenigen Jahren kaum eine Rolle spielten. Ob sich daran mittelfristig etwas ändert, hängt maßgeblich davon ab, wie Europa den Anschluss an die KI-Wirtschaft findet.