Die Schwergewichte von iShares, Vanguard und Invesco verwalten jeweils Hunderte Milliarden Dollar. Wir haben geprüft: Wie haben die größten ETFs 2025 performt?

ETFs sind aus den Portfolios deutscher Anleger nicht mehr wegzudenken. Sie bieten breite Diversifikation, niedrige Kosten und einfachen Zugang zu globalen Märkten – von US-Aktien über Schwellenländer bis hin zu weltweiten Indizes.

Die größten ETFs der Welt verwalten jeweils Hunderte Milliarden Dollar und dienen immer mehr Anlegern als Basisinvestment für den langfristigen Vermögensaufbau. Doch welche ETFs gehören zu diesen Schwergewichten? Und wie haben sie sich im Jahr 2025 entwickelt?

Wir zeigen ihre Performance im Jahr 2025 – sortiert nach Fondsvolumen, vom kleinsten zum größten der Giganten.

10. iShares Nasdaq 100 ETF

Asset-Schwerpunkt: Aktienfonds Large Cap

Aktienfonds Large Cap Auflegung: 26.01.2010

26.01.2010 Fondsgesellschaft: BlackRock Asset Management Ireland

BlackRock Asset Management Ireland ISIN: IE00B53SZB19

IE00B53SZB19 Max. Ausgabeaufschlag: 0,00%

0,00% Maximal Drawdown seit Auflage: 35,28%

35,28% Performance 1 Jahr: 9,33%

9,33% Performance 3 Jahre: 109,53%

109,53% Performance 5 Jahre: 111,76%

111,76% Sharpe Ratio 5 Jahre: 0,75

0,75 Sum. lfd. Kosten: 0,30%

0,30% Volatilität 5 Jahre: 18,72%

18,72% Volumen in Mio. EUR: 20.735

Performance 2025: +6,58 Prozent

Kurzbeschreibung des ETF: Der iShares Nasdaq 100 ETF bildet den Nasdaq 100 Index ab und investiert in die 100 größten Nicht-Finanzunternehmen, die an der Nasdaq-Börse gelistet sind. Diese werden nach Marktkapitalisierung und Liquidität ausgewählt und umfassen sowohl US-amerikanische als auch internationale Unternehmen. Der ETF eignet sich für Anleger, die breit diversifiziert in führende US-Wachstumsunternehmen investieren möchten, dabei aber eine höhere Volatilität und Konzentration auf den Technologiesektor in Kauf nehmen.