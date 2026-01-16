So haben die 10 größten ETFs 2025 performed
- iShares Nasdaq 100 ETF Seite 1
- iShares MSCI ACWI ETF Seite 2
- Amundi Core S&P 500 Swap ETF Seite 3
- iShares Core MSCI EM IMI ETF Seite 4
- SPDR S&P 500 ETF Seite 5
- Invesco S&P 500 ETF Seite 6
- Vanguard FTSE All-World ETF Seite 7
- Vanguard S&P 500 ETF Seite 8
- iShares Core MSCI World ETF Seite 9
- iShares Core S&P 500 ETF Seite 10
ETFs sind aus den Portfolios deutscher Anleger nicht mehr wegzudenken. Sie bieten breite Diversifikation, niedrige Kosten und einfachen Zugang zu globalen Märkten – von US-Aktien über Schwellenländer bis hin zu weltweiten Indizes.
Die größten ETFs der Welt verwalten jeweils Hunderte Milliarden Dollar und dienen immer mehr Anlegern als Basisinvestment für den langfristigen Vermögensaufbau. Doch welche ETFs gehören zu diesen Schwergewichten? Und wie haben sie sich im Jahr 2025 entwickelt?
Wir zeigen ihre Performance im Jahr 2025 – sortiert nach Fondsvolumen, vom kleinsten zum größten der Giganten.
10. iShares Nasdaq 100 ETF
- Asset-Schwerpunkt: Aktienfonds Large Cap
- Auflegung: 26.01.2010
- Fondsgesellschaft: BlackRock Asset Management Ireland
- ISIN: IE00B53SZB19
- Max. Ausgabeaufschlag: 0,00%
- Maximal Drawdown seit Auflage: 35,28%
- Performance 1 Jahr: 9,33%
- Performance 3 Jahre: 109,53%
- Performance 5 Jahre: 111,76%
- Sharpe Ratio 5 Jahre: 0,75
- Sum. lfd. Kosten: 0,30%
- Volatilität 5 Jahre: 18,72%
- Volumen in Mio. EUR: 20.735
Performance 2025: +6,58 Prozent
Kurzbeschreibung des ETF: Der iShares Nasdaq 100 ETF bildet den Nasdaq 100 Index ab und investiert in die 100 größten Nicht-Finanzunternehmen, die an der Nasdaq-Börse gelistet sind. Diese werden nach Marktkapitalisierung und Liquidität ausgewählt und umfassen sowohl US-amerikanische als auch internationale Unternehmen. Der ETF eignet sich für Anleger, die breit diversifiziert in führende US-Wachstumsunternehmen investieren möchten, dabei aber eine höhere Volatilität und Konzentration auf den Technologiesektor in Kauf nehmen.