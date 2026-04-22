ETFs
So haben die 10 größten ETFs der Welt 2026 bislang performt
Ein Blick auf die Schwergewichte So sind die 10 größten ETFs der Welt ins Jahr gestartet
Inhalt
- Year-to-Date Performance der 10 größten ETFs Seite 1
- Xtrackers MSCI USA ETF Seite 2
- iShares Core MSCI Europe Seite 3
- iShares Core FTSE 100 ETF Seite 4
- Amundi Core Stoxx Europe 600 ETF Seite 5
- iShares Nadaq 100 ETF Seite 6
- iShares MSCI ACWI ETF Seite 7
- iShares Core MSCI EM IMI ETF Seite 8
- Vanguard FTSE All-World ETF Seite 9
- iShares Core S&P 500 ETF Seite 10
- iShares Core MSCI World ETF Seite 11
Der Jahresstart war holprig: geopolitische Spannungen und nervöse Märkte ließen wenig Raum für Optimismus. Doch wie haben sich die größten ETFs der Welt durch diese turbulente Phase geschlagen?
Wir zeigen ihre bisherige Performance in 2026 – sortiert nach Fondsvolumen, vom kleinsten zum größten der Giganten. (Stand der Daten: 22. April 2026)
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: Year-to-Date Performance der 10 größten ETFs
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