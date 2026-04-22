ETFs So haben die 10 größten ETFs der Welt 2026 bislang performt

Ein Blick auf die Schwergewichte So sind die 10 größten ETFs der Welt ins Jahr gestartet

Turbulenter Start ins Börsenjahr 2026. Doch die größten ETFs lassen sich davon nicht aus der Ruhe bringen. Wir zeigen die Performance nach den ersten vier Monaten.