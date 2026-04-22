Der Jahresstart war holprig: geopolitische Spannungen und nervöse Märkte ließen wenig Raum für Optimismus. Doch wie haben sich die größten ETFs der Welt durch diese turbulente Phase geschlagen?

Wir zeigen ihre bisherige Performance in 2026 – sortiert nach Fondsvolumen, vom kleinsten zum größten der Giganten. (Stand der Daten: 22. April 2026)