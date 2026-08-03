Die meisten Großbanken Europas kommen aus Frankreich – Deutschland ist hingegen nur einmal vertreten. Das Ranking nach Bilanzsumme hält noch mehr Überraschungen bereit.

Frankreich hängt alle ab Die größten europäischen Banken

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Wir präsentieren die 20 größten Banken Europas nach Bilanzsumme.

Wer nach Europas Bankenmetropole sucht, denkt zuerst an London oder Zürich. Doch die größten Geldhäuser des Kontinents stehen woanders: Fünf der zehn größten Banken Europas haben ihren Sitz in Frankreich – mehr als in jedem anderen Land.

Und noch eine Überraschung hält die Rangliste bereit: Deutschland, größte Volkswirtschaft der EU, bringt es nur auf ein einziges Institut in den Top 20.

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Maßstab des Rankings ist die Bilanzsumme, also der Gesamtwert aller Vermögenswerte einer Bank – von vergebenen Krediten über Wertpapiere bis zu Bareinlagen. Welche 20 Banken Europas hier vorn liegen, sehen Sie in der folgenden Klickstrecke. Datenbasis ist die aktuelle Auswertung von S&P Global (Stand: Dezember 2025).

Platz 20: Caixa Bank 1 / 20 Gebäude der Caixa Bank in Barcelona. Bildquelle: Imago Images / IP3press