Wer nach Europas Bankenmetropole sucht, denkt zuerst an London oder Zürich. Doch die größten Geldhäuser des Kontinents stehen woanders: Fünf der zehn größten Banken Europas haben ihren Sitz in Frankreich – mehr als in jedem anderen Land.

Und noch eine Überraschung hält die Rangliste bereit: Deutschland, größte Volkswirtschaft der EU, bringt es nur auf ein einziges Institut in den Top 20.

Maßstab des Rankings ist die Bilanzsumme, also der Gesamtwert aller Vermögenswerte einer Bank – von vergebenen Krediten über Wertpapiere bis zu Bareinlagen. Welche 20 Banken Europas hier vorn liegen, sehen Sie in der folgenden Klickstrecke. Datenbasis ist die aktuelle Auswertung von S&P Global (Stand: Dezember 2025).

Platz 20: Caixa Bank
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Gebäude der Caixa Bank in Barcelona | © Imago Images / IP3press
Gebäude der Caixa Bank in Barcelona. Bildquelle: Imago Images / IP3press

Gesamtwert aller Vermögenswerte: 0,780 Billionen US-Dollar

Das drittgrößte spanische Institut ist Marktführer im heimischen Privatkundengeschäft und stark in der Region Katalonien verwurzelt. Es entstand 2011 aus der Sparkasse „la Caixa“.