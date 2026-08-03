Ranking: Die größten europäischen Banken
Wer nach Europas Bankenmetropole sucht, denkt zuerst an London oder Zürich. Doch die größten Geldhäuser des Kontinents stehen woanders: Fünf der zehn größten Banken Europas haben ihren Sitz in Frankreich – mehr als in jedem anderen Land.
Und noch eine Überraschung hält die Rangliste bereit: Deutschland, größte Volkswirtschaft der EU, bringt es nur auf ein einziges Institut in den Top 20.
Maßstab des Rankings ist die Bilanzsumme, also der Gesamtwert aller Vermögenswerte einer Bank – von vergebenen Krediten über Wertpapiere bis zu Bareinlagen. Welche 20 Banken Europas hier vorn liegen, sehen Sie in der folgenden Klickstrecke. Datenbasis ist die aktuelle Auswertung von S&P Global (Stand: Dezember 2025).
Gesamtwert aller Vermögenswerte: 0,780 Billionen US-Dollar
Das drittgrößte spanische Institut ist Marktführer im heimischen Privatkundengeschäft und stark in der Region Katalonien verwurzelt. Es entstand 2011 aus der Sparkasse „la Caixa“.