Totgesagte leben länger. Zwei Jahre lang galten thematische ETFs in Europa als Sorgenkind, 2024 verbuchten sie sogar die ersten Nettoabflüsse seit einem Jahrzehnt. Doch 2026 dreht der Wind. Im ersten Halbjahr sammelten Themenfonds netto 13,31 Milliarden Dollar ein – rund 80 Prozent dessen, was im gesamten Jahr 2025 zusammenkam.

Der eigentliche Wandel steckt aber in der Führungsrolle. Lange war Verteidigung das Zugpferd, doch im zweiten Quartal 2026 übernahmen die Halbleiter die Spitze: 3,19 Milliarden Dollar flossen in europäische Chip-ETFs, mehr als in jedes andere Thema. Selbst Nischen wie Space-ETFs zogen über eine Milliarde Dollar an. Dahinter steckt ein klares Muster. Anleger wetten nicht mehr auf die großen Tech-Namen, sondern auf das Fundament darunter – auf die Infrastruktur, die Künstliche Intelligenz überhaupt erst zum Laufen bringt: Chips, Rechenleistung, Stromversorgung, zuletzt sogar Speicher.

Das heißt nicht, dass das Thema Verteidigung erledigt wäre. Im Gegenteil: Das verwaltete Vermögen europäischer Verteidigungs-ETFs schoss von 3,7 Milliarden Euro Ende Februar 2025 auf rund 17,5 Milliarden Euro im Frühjahr 2026. 

Welche 20 Themen-ETFs aktuell die größten in Europa sind, zeigen wir Ihnen auf den folgenden Seiten. Sortiert sind die ETFs aufsteigend nach dem Volumen. Viel Spaß beim Durchklicken! 

Ein Jahr zuvor sah die Rangliste noch anders aus: Die größten Themen-ETFs 2025 finden Sie hier.