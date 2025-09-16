Benachrichtigungen Alles als gelesen markieren
Nachhaltige Geldanlage

Diese 300 Pensionseinrichtungen verwalten das meiste Geld

Nur 5 aus Deutschland dabei Diese 300 Pensionseinrichtungen verwalten das größte Vermögen

Das Thinking Ahead Institute listet jährlich die 300 Pensionseinrichtungen mit den größten Vermögen auf. Wir stellen die Top 20 der größten Pensionsfonds vor.

Nicolai Tangen
Nicolai Tangen, Chef des norwegischen Staatsfonds, der aktuell 1,77 Billionen US-Dollar verwaltet. | Bildquelle: Imago Images / NTB
Von  | Redakteur
Aktualisiert am:

Die 300 weltweit größten Pensionsfonds erreichten 2024 einen neuen Rekordwert von 24,4 Billionen US-Dollar hinsichtlich ihres verwalteten Gesamtvermögens. Das ist ein Ergebnis aus dem diesjährigen „Global Top 300 Pension Funds” des Thinking Ahead Institute in Zusammenarbeit mit Pensions & Investments, einer US-amerikanischen Investmentpublikation.

Der diesjährige Gesamtwert bricht den bisherigen Rekord von 23,6 Billionen US-Dollar aus dem Jahr 2021, bevor es 2022 zu einer Marktkorrektur kam. Da die jüngste Erholung jedoch Rekordwerte erreichte, verlangsamte sich das Wachstum leicht und stieg 2024 um 7,8 Prozent gegenüber 10 Prozent im Vorjahr. Bei der vorherigen Erhebung wurden 22,6 Billionen verwaltet.

Auch die Konzentration hält an. Zum ersten Mal überstieg das Gesamtvermögen der 20 weltweit führenden Pensionsfonds 10 Billionen US-Dollar und stieg gegenüber dem Vorjahr um 8,5 Prozent auf 10,3 Billionen US-Dollar. Diese 20 führenden Fonds wuchsen schneller als weiteren 290 Pensionsfonds und machen nun 42,4 Prozent des Gesamtvermögens aus.

Neuer Spitzenreiter und KI

Alle zehn Top-Ten-Fonds gaben an, ihre Expertise im Bereich der künstlichen Intelligenz auszubauen, wobei neun die Einführung von Technologien im Portfoliomanagement als strategische Priorität hervorhoben und KI sowohl als Risiko als auch als Chance betrachteten. Gleichzeitig nannten neun Pensionsfonds Volatilität und Unsicherheit als Hauptsorgen, wobei auch die Inflation als ein wichtiger Faktor für die Aussichten für das Jahr hervorgehoben wurde.

An der Spitze der Tabelle wurde Japans Government Pension Investment Fund (GPIF) nach mehr als 20 Jahren an der Spitze vom norwegischen Government Pension Fund überholt. Der norwegische Government Pension Fund verfügt über ein Gesamtvermögen von 1,77 Billionen US-Dollar und ist damit um 6,9 Prozent größer als der ehemalige weltweite Spitzenreiter. 

„Im vergangenen Jahr erreichten die Pensionsvermögen ihren bisher höchsten Stand, nachdem sie nach dem bisherigen Rekord von 2021 mehrere Jahre lang nur ein verlangsamtes Wachstum verzeichnet hatten“, ordnet Jessica Gao, Direktorin des Thinking Ahead Institute, die Erkenntnisse der Studie ein. 

Die größten 20 Fonds sind:

Rang Fonds Markt Gesamtvermögen
1 Government Pension Fund Norway 1.767.951
2 Government Pension Investment Fund Japan 1.645.550
3 Federal Retirement Thrift U.S. 954.255
4 National Pension South Korea 820.799
5 ABP Netherlands 560.056
6 California Public Employees U.S. 541.965
7 Canada Pension Canada 496.935
8 Central Provident Fund Singapore 446.248
9 National Social Security China 366.747
10 California State Teachers U.S. 354.170
11 New York City Retirement U.S. 285.522
12 Employees Provident Fund Malaysia 279.435
13 New York State Common U.S. 274.682
14 PFZW Netherlands 267.714
15 Local Government Officials Japan 232.587
16 Florida State Board U.S. 223.480
17 AustralianSuper Australia 212.376
18 Texas Teachers U.S. 211.611
19 Employees' Provident India 199.447
20 Labor Pension Fund Taiwan 197.205

 

Anmerkung: Die Zahlen für das Gesamtvermögen sind in Milliarden US-Dollar angegeben.

Die Top-20 legen laut Studie im Schnitt 53,2 Prozent in Aktien an. Fixed Income kommt auf 28,8 Prozent, Alternatives auf 18 Prozent.Bemerkenswert: Allein 150 Fonds kommen aus den USA. Sie stehen für 47,2 Prozent des Gesamtvermögens. Der Asia-Pazifik-Raum kommt auf 25,5 Prozent, Europa auf 23,7 Prozent. 

Erster Fonds aus Deutschland auf Rang  37

Der größte deutsche Vertreter in den Top 300 ist die Bayerische Versorgungskasse auf Platz 37 mit rund 121 Milliarden US-Dollar an verwalteten Vermögen. Ansonsten schaffen es nur die VBL (Platz 151, 39,6 Milliarden US-Dollar), die BVV (Platz 168, 35,5 Milliarden US-Dollar), Daimler (Platz 250, 22,8 Milliarden US-Dollar) und die BWVA (Platz 283, rund 22,1 Milliarden US-Dollar) in die Liste. 

„Die Pensionsfonds bewegen sich in einem zunehmend komplexen Umfeld. Makroökonomische Volatilität, geopolitische Veränderungen und konzentrierte Marktrisiken verändern die Renditeerwartungen. Die aktuelle Situation hat selbst gut diversifizierte Portfolios auf die Probe gestellt und die Schwierigkeiten des heutigen Anlageumfelds deutlich gemacht. Gleichzeitig sehen sich die Fonds mit anspruchsvolleren Beziehungen zu ihren Stakeholdern konfrontiert, von Aufsichtsbehörden über Sponsoren bis hin zu Mitgliedern, die alle höhere Erwartungen an die Verwaltung der Renten stellen. Diese sich überschneidenden Herausforderungen erhöhen die Verantwortung der Treuhänder und machen eine starke Governance wichtiger denn je“, ergänzt Gao.

Beitragsorientierte Fonds wachsen weiter, doch die Herausforderung, Ersparnisse in ein sicheres lebenslanges Einkommen umzuwandeln, bleibe laut Studienautoren bestehen. Viele Fonds suchen nach neuen Wegen, aber Stabilität, Angemessenheit und Erschwinglichkeit sind in unterschiedlichen regulatorischen und sozialen Kontexten schwer in Einklang zu bringen.

Technologie ist eine weitere Kraft. Viele Fonds stocken ihre Budgets für digitale Lösungen auf, um die Aufsicht, das Risikomanagement und die langfristige Entscheidungsfindung zu stärken. Insbesondere KI entwickelt sich zu einem Wegbereiter und einer neuen Risikoquelle, die eine sorgfältige Governance und strenge Kontrollen erfordert.

Lennard Klindworth (geb. Jähne), Jahrgang 1982, absolvierte von 2008 bis 2010 ein Redaktionsvolontariat bei das neue, Life & Style und der Magdeburger Volkstimme. Von 2010 bis 2015 arbeitete er für die Zeitschriften die aktuelle und frau aktuell. Weitere Station war Die Immobilie, ehe er in verschiedenen Positionen für die Klambt Mediengruppe, zuletzt als Redakteur für besondere Aufgaben für die Magazine Grazia, Jolie, IN und OK, tätig war. Seit März 2021 ist er Redakteur bei dem private banking magazin und bei DAS INVESTMENT. Mehr über Lennard Klindworth
