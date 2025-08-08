85 Prozent der Verdi-Mitglieder stimmen dem Tarifabschluss mit dem AGV für Beschäftigte im Versicherungsinnendienst zu. Den Beschäftigten winkt ein sattes Gehaltsplus.

Verdi-Warnstreik der Versicherungsbranche in Nürnberg am 28.05.2025: Nun stimmen die Verdi-Mitglieder der im Juli erzielten Einigung im Tarifstreit mit dem AGV zu.

Die Beschäftigten im Versicherungsinnendienst haben entschieden: 85 Prozent der Verdi-Mitglieder stimmen dem neuen Tarifabschluss zu. Das berichtet die Gewerkschaft, die zusammen mit dem Deutschen Bankangestellten-Verband (DBV) die Arbeitnehmer im Tarifstreit mit dem Arbeitgeberverband der Versicherungsunternehmen (AGV) vertrat.

„Ab August 2025 gibt es mindestens 200 Euro mehr pro Monat. Damit ist der Tarifkonflikt beendet – und ein starker Abschluss geschafft“, heißt es von Verdi. Die Einigung betrifft rund 180.000 Beschäftigte im Innendienst der deutschen Versicherungsbranche.

Das Tarifergebnis im Detail

Die Vereinbarung sieht zwei gestaffelte Gehaltserhöhungen vor: Zum 1. August 2025 steigen die Gehälter um 5 Prozent, mindestens jedoch um 200 Euro monatlich. Ein Jahr später, zum 1. September 2026, folgt eine weitere Anhebung um 3,3 Prozent. Insgesamt ergibt sich damit ein lineares Plus von 8,3 Prozent über die Laufzeit von 26 Monaten.

Vor allem die unteren Einkommensgruppen und Auszubildende profitieren von dem Abschluss. Durch die Mindesterhöhung von 200 Euro liegt die tatsächliche Steigerung in den niedrigeren Tarifgruppen deutlich über den vereinbarten 5 Prozent. Die Gehaltsgruppe A (für Tätigkeiten ohne Fachkenntnisse) erfährt mit bis zu 11,6 Prozent mehr Lohn eine überproportionale Steigerung. Auch in den Tarifgruppen 1 bis 5 liegt das Plus jeweils bei über 5 Prozent.

Auszubildende erhalten insgesamt 250 Euro mehr Vergütung, aufgeteilt in zwei Schritte: 150 Euro ab August 2025 und weitere 100 Euro ab September 2026. Zusätzlich wurde ein weiterer Freistellungstag zur Prüfungsvorbereitung vereinbart.

„Gerade für die Beschäftigten, die unter dem hohen Reallohnverlust besonders leiden, gibt es jetzt mit der Mindesterhöhung von 200 Euro eine Entlastung“, erklärt Verdi-Verhandlungsführerin Martina Grundler. Diese soziale Komponente sei ein wichtiger Meilenstein in der Tarifpolitik der Branche.

Der tarifliche Fahrtkostenzuschuss wird für alle Beschäftigten um 5 Euro pro Monat erhöht – von 20 auf 25 Euro für Angestellte und von 25 auf 30 Euro für Auszubildende. Weitere Bestandteile der Einigung sind die Verlängerung des Tarifvertrags zur Altersteilzeit sowie der Übernahmeanspruch für Auszubildende mit guten Leistungen.

Streiks zeigten Wirkung

Der Weg zu diesem Ergebnis war steinig. Nach dem Auslaufen des alten Gehaltstarifvertrags am 31. März 2025 verliefen die ersten beiden Verhandlungsrunden im März in München und im April in Frankfurt ergebnislos. Verdi hatte ursprünglich 12 Prozent mehr Gehalt gefordert, während der AGV zunächst 8,63 Prozent bei einer Laufzeit von 35 Monaten anbot – nach eigenen Angaben „das höchste erste Angebot der vergangenen zwanzig Jahre“.

Es folgten bundesweite Warnstreiks in Hamburg, Hannover, Berlin, Köln, Bremen, Oldenburg und Düsseldorf. Betroffen waren unter anderem Allianz, Axa, Ergo, HDI, Hannover Rück, Talanx, VGH, R+V, Debeka und VHV. Der Höhepunkt war eine Streikversammlung am 23. Mai in Düsseldorf – direkt vor der entscheidenden dritten Verhandlungsrunde.

„Unsere Streiks haben Wirkung gezeigt“, bilanziert Verdi, räumt aber gleichzeitig ein: „Bisher beteiligt sich nur eine Minderheit der Beschäftigten aktiv.“ Die Arbeitgeberseite bewertet die Rolle der Arbeitskämpfe naturgemäß anders. Sebastian Hopfner, stellvertretender Hauptgeschäftsführer des AGV, hatte noch während der Streiks erklärt: „Sie werden unsere Verhandlungsführung nicht beeinflussen.“