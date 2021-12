Größtes Minus seit elf Jahren Öl und Virus lassen Märkte einbrechen

Für einen Tag wie dem 9. März 2020 bietet sich der Zusatz „Schwarz“ an. An den Börsen weltweit zerlegt es sämtliche Risikoanlagen. Nur noch wenige Märkte gelten als Zuflucht. Interessant wird nun, was die Zentralbanken jetzt noch machen (können).