Umfrage ergibt Gros der Verbraucher traut Finanzdienstleistern nicht über den Weg

Es ist ein bittersüßes Ergebnis für deutsche Finanzdienstleister, das die Kommunikationsagentur Edelman Smithfield da in einer Umfrage zutage gefördert hat: In Deutschland herrscht, verglichen mit anderen Märkten, eine recht große Skepsis gegenüber Finanzdienstleistern vor. Das sowieso schon geringe Verbrauchervertrauen ist zuletzt sogar gesunken. Allerdings konnte ein bestimmtes Marktsegment in Verbraucheraugen in den vergangenen zwölf Monaten auch deutlich hinzugewinnen.

Die Studienmacher des Edelman Trust Barometer 2023 fragten ab, wie Verbraucher auf das Geschäft von Finanzdienstleistern blicken. Konkret sollten die Teilnehmer angeben, inwiefern sie Unternehmen dieses Sektors zutrauten, „das Richtige“ zu tun („to do what is right“), also integer zu handeln. Wurden auf einer neungliedrigen Skala die Ziffern eins bis vier ausgewählt, so rechnen die Autoren das als Vertrauen in den Sektor. Fünf Punkte werteten sie als neutral, sechs bis neun als Misstrauen.

Finanzdienstleister haben in Deutschland ein Vertrauensproblem

Demnach haben Finanzunternehmen in 15 von 28 Ländern, in denen die Umfrage durchgeführt wurde, ein Vertrauensproblem. In Deutschland ist es besonders stark ausgeprägt. So bezeichnen nur 40 Prozent der hiesigen Befragten den Finanzdienstleistungssektor als Wirtschaftszweig, in dem Unternehmen moralisch einwandfrei handelten (international: 59 Prozent). Einen schlechteren Ruf genießt die Branche nur in Spanien.

Vertrauen in den Finanzdienstleistungssektor im Ländervergleich

Prozentsatz Befragte, die Finanzdienstleistern moralisch integeres Handeln zubilligen (blau = Vertrauen, grau = neutral, rot = Misstrauen). Im Kreis: Veränderung Prozentpunkte gegenüber 2022

Grafik: Vertrauen in den Finanzdienstleistungssektor im Ländervergleich © Edelman Smithfield

Die Umfrageautoren schlüsseln die Finanzdienstleistungen auch genauer auf – in Banken, Personen- und Sachversicherer, Finanzberatung, Anlagemanagement, Finanztechnologie und Dienstleister aus dem Bereich Krypto-Technologie. Dabei zeigt sich, dass bei deutschen Kunden die Banken am höchsten im Kurs stehen. Jedoch ist auch hier mit 54 Prozent die Meinung zwischen den Polen „Vertrauen“ und „Skepsis“ nur etwa in der Mitte angesiedelt.

Das vergleichsweise gute Ergebnis für die Institute ist ein noch junges Phänomen, im Vorjahr lag der Vertrauenswert hier 16 Prozentpunkte tiefer.

Die Bereiche Fintech und Anlagemanagement waren 2023 zum ersten Mal Teil des Trust Barometers. Dort herrscht mit lediglich 31 beziehungsweise 34 Prozent der Befragten, die diesen Sektoren Vertrauen entgegenbringen, eine vergleichsweise große Skepsis vor.

Vertrauen in Subsektoren der Finanzdienstleistungsbranche

Prozentsatz Befragte, die Unternehmen der aufgeführten Bereiche als vertrauenswürdig erachten (grau = neutral, rot = Misstrauen). Im Kreis: Veränderung Prozentpunkte gegenüber 2022

Grafik Vertrauen in Subsektoren der Finanzdienstleistungsbranche © Edelman Smithfield

Edelman schlüsselt die Ergebnisse auch feiner auf: nach Geschlecht, Alter und Einkommen. Demnach bringen Männer dem Finanzdienstleistungssektor tendenziell mehr Vertrauen entgegen. Ebenso sind junge Menschen bis 34 der Branche gegenüber etwas aufgeschlossener – sowie generell Menschen mit mittleren und höheren Einkommen.

Finanzberaterinnen und Finanzberater haben laut der Umfrage einen schweren Stand bei deutschen Verbrauchern – auch wenn sie gegenüber dem Vorjahr leicht aufholen konnten. Gerade einmal jeder dritte Befragte bewertet diesen Teil der Finanzbranche als vertrauenerweckend. Schlechter ist es um die Beratungsindustrie nur in Japan bestellt – wo das nur rund jeder Fünfte sagt.

Dass Finanzberater hierzulande an einem mauen Image zu knabbern haben, ist der Branche durchaus bewusst. Initiativen wie „Zukunft für Finanzberatung“ will dem begegnen und für ein besseres Ansehen des Berufsstandes sorgen. Jedoch ist das offenbar ein mühseliges Unterfangen. Aus Verbraucherumfragen ist die häufig geäußerte Sorge herauszulesen, dass Finanzberatung interessengeleitet erfolgen könnte: Verbrauchern ist unklar, ob in Beratungsgesprächen tatsächlich die Kundenbelange im Vordergrund stehen.

Vertrauen in Finanzberatung

Prozentsatz Befragte, die Finanzberatungsunternehmen als vertrauenswürdig erachten (blau = Vertrauen, grau = neutral, rot = Misstrauen) Im Kreis: Veränderung Prozentpunkte gegenüber 2022

Grafik Vertrauen in Finanzberatung im Ländervergleich © Edelman Smithfield

Schlusslicht beim Verbrauchervertrauen sind übrigens die Krypto-Dienstleister – die Skandale und Vorwürfe gegen verschiedene Kryptobörsen-Anbieter lassen grüßen: Nur 18 Prozent der in Deutschland Befragten sind überzeugt, dass Unternehmen dieses Bereichs moralisch korrekt handelten.

Über die Edelman-Umfrage

Im Rahmen des Edelman Trust Barometers ermittelt Edelman Smithfield, Finanzzweig der Kommunikationsagentur Edelman, einmal pro Jahr die Stimmung unter Verbrauchern gegenüber unterschiedlichen Wirtschaftssektoren. Das Hauptaugenmerk liegt auf Finanzdienstleistungen. Die Ausgabe von 2023 ist bereits die 23. in Folge. Befragt wurden dafür mehr als 32.000 Verbraucher aus 28 Ländern weltweit.