Großbötzl, Schmitz & Partner heuern Sascha Steinmeier an

Sascha Steinmeier verlässt seinen bisherigen Arbeitgeber Nomura und wechselt zur Vermögensverwaltung Großbötzl, Schmitz & Partner (GS&P Gruppe). Der 40-Jährige war bisher Vertriebsleiter bei der Investmentgesellschaft Nomura Asset Management und für den Fondsvertrieb für Deutschland, Österreich und Luxemburg zuständig. Zu Nomura war er im August 2007 gewechselt.Bei der GS&P Gruppe wird er in der Sparte GS&P Institutional Management im Team von Wolfgang Zinn arbeiten.Bereits zur Düsseldorfer Gruppe war vor kurzem Michael Gartmann gewechselt Die GS&P Gruppe mit Sitz in Düsseldorf wurde 1986 gegründet. Sie teilt sich auf die Sparten GS&P Vermögensverwaltersozietät, GS&P Institutional Management sowie die GS&P Kapitalanlagegesellschaft in Luxemburg. Letztere verwaltet die Fondsfamilie Kapitalfonds L.K.