Mit der „Morning Midas" ist aktuell der dritte Autofrachter innerhalb weniger Jahre auf hoher See in Brand geraten. An Bord befinden sich rund dreitausend Fahrzeuge, darunter siebzig Elektrofahrzeuge und sechshunderteinundachtzig Hybridautos. Die 22 Besatzungsmitglieder wurden sicher evakuiert, nachdem die bordeigenen Löschsysteme das Feuer nicht unter Kontrolle bringen konnten.

Der Brand erreignete sich vor Alaska. Der Frachter war von Yantai über Shanghai in China nach Lázaro Cárdenas in Mexiko unterwegs, als das Feuer am Dienstag ausbrach. Laut Reederei Zodiac Maritime stammte der Rauch zunächst von einem Deck mit Elektrofahrzeugen, die Brandursache ist jedoch noch ungeklärt.

Bei der „Morning Midas“ ist Steamship Mutual einer der Versicherer, das Unternehmen äußerte sich bislang allerdings nicht zu dem Vorfall. Ein Bergungsteam ist bereits unterwegs, wird das brennende Schiff jedoch voraussichtlich aber erst um den 9. Juni erreichen.

Milliardenschäden belasten Versicherungsbranche

„Damit sind seit 2022 mehr als zehntausend nagelneue Fahrzeuge auf Autofrachtern zerstört worden, die Schäden liegen bei weit über einer Milliarde Euro", sagt Anja Käfer-Rohrbach, stellvertretende Hauptgeschäftsführerin des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV). Bereits 2022 brannte die „Felicity Ace" mit viertausend Fahrzeugen ab, 2023 folgte die „Fremantle Highway" mit dreitausend Autos.

Laut Versicherer Allianz Commercial erreichten solche Zwischenfälle 2024 über alle Schiffssegmente hinweg den höchsten Stand seit einem Jahrzehnt. „Die Realität ist, dass das Risiko aufgrund der Größe dieser Schiffe und der Komplexität von Brandbekämpfung und Bergung erheblich bleibt“, heißt es im Sicherheits- und Schifffahrtsbericht 2025 von Allianz.

Ja, ich möchte den/die oben ausgewählten Newsletter mit Informationen über die Kapitalmärkte und die Finanzbranche, insbesondere die Fonds-, Versicherungs-und Immobilienindustrie abonnieren. Hinweise zu der von der Einwilligung mitumfassten Erfolgsmessung, dem Einsatz der Versanddienstleister June Online Marketing und Mailingwork, der Protokollierung der Anmeldung, der neben der E-Mail-Adresse weiter erhobenen Daten, der Weitergabe der Daten innerhalb der Verlagsgruppe und zu Ihren Widerrufsrechten finden Sie in der Datenschutzerklärung . Diese Einwilligung können Sie jederzeit für die Zukunft widerrufen. JETZT ANMELDEN Sie haben Post! Wir haben Ihnen eine Bestätigungs-E-Mail geschickt. Mit einem Klick auf den darin enthaltenen Button aktivieren Sie Ihr Abonnement. Tipp: Nichts bekommen? Schauen Sie auch in ihrem Spam-Ordner nach.

Versicherer fordern technische Aufrüstung

Der GDV kritisiert die veraltete Brandschutztechnik an Bord vieler Autofrachter. „Es ist höchste Zeit, dass die Reeder in die Sicherheit der Autofrachter investieren. Viele Brandkatastrophen auf hoher See könnten verhindert werden – wenn die Schiffe mit modernen Feuerlöschsystemen ausgestattet wären statt mit Technik aus den fünfziger Jahren“, so Käfer-Rohrbach.

Konkrete Verbesserungsvorschläge der Versicherer sind:

Vollautomatische Detektionssysteme für frühere Branderkennung

Hochdruck-Wasser-Nebel-Anlagen zur effektiveren Brandbekämpfung

Ergänzende Löschmaßnahmen für Lithium-Ionen-Batterien

Internationale Standards über die International Maritime Organisation (IMO)

Besondere Herausforderung Elektrofahrzeuge

Brände im Zusammenhang mit Lithium-Ionen-Batterien gehen dem GDV zufolge mit extremer Hitzeentwicklung sowie der Bildung von toxischen Gasen einher. Zudem entstehen brennbare beziehungsweise explosive Rauchgase und es besteht die Gefahr von Stichflammen.