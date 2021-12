Großbritannien Keine Zinsanhebung vor dem Brexit-Referendum

Die Bank of England hat ihren Leitzins am Donnerstag auf einem Rekordtief belassen. Gleichzeitig zeigten sich die britischen Währungshüter besorgt, dass die Unsicherheit aufgrund der Volksabstimmung über den Verbleib Großbritanniens in der Europäischen Union die Investitionen und das Wirtschaftswachstum bremsen könnten.Der neun Mitglieder umfassende geldpolitische Ausschuss stimmte unter der Führung von Notenbankchef Mark Carney dafür, den Leitzins unverändert bei 0,5 Prozent zu halten. Auf dem Niveau liegt die Benchmark bereits seit sieben Jahren. Die Entscheidung fiel vor dem Hintergrund einer schwachen Inflation, des sich abkühlenden Wachstums der Weltwirtschaft und der Besorgnis, dass die Briten am 23. Juni einen Austritt aus der EU befürworten könnten.„Es scheint eine erhöhte Unsicherheit bezüglich des bevorstehenden Referendums zu geben“, hieß es in dem Protokoll der Sitzung vom März. „Diese Unsicherheit wird wahrscheinlich ein beträchtlicher Treiber für den Rückgang des Sterling sein. Sie könnte auch einige Ausgabenentscheidungen verzögern und kurzfristig den Anstieg der aggregierten Nachfrage dämpfen.“Das Protokoll zeigte, dass die allgemeinen Konjunkturerwartungen jenen im Inflationsbericht vom Februar glichen, als der binnenwirtschaftlichen Stärke ein sich eintrübender internationaler Ausblick gegenübergestellt wurde. Ähnlich hatte sich auch die Federal Reserve geäußert, die ihre Projektionen für die Zinserhöhungen am Mittwoch abgemildert und zur Begründung auf globale Faktoren verwiesen hatte.Mit Blick auf die Inflation hieß es, dass die Mitglieder ein „Spektrum an Meinungen“ vertraten, allerdings in dem Punkt einig waren, dass der gegenwärtige geldpolitische Kurs angemessen sei. Das Protokoll signalisierte, dass eine geldpolitische Straffung in Großbritannien noch weit entfernt ist, insbesondere angesichts des Referendums.