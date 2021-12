Im Video erklärt „Große Ankündigungen und Worthülsen“

In einem Video erklärt Evergreen-Mitgründer Iven Kurz, was die Bafin eigentlich zu tun hat, über welchen 7-Punkte-Plan sie sich neu aufstellen will und warum die geplante Reform insgesamt eher mau ausfallen dürfte, ein Einzelaspekt aber vielversprechend ist.