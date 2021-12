Große Ebase-Depot-Analyse Oktober 2016 Deutschlands Fondsberater: Die Umsätze und Fundflows aus 5 Fondskategorien

Welche Einzelfonds in welchen Kategorien werden von Deutschlands Fondsberatern am stärksten gehandelt? Und welche dieser Fonds können die meisten Mittel einsammeln? In einer exklusiven Kooperation mit der B2B-Direktbank Ebase wirft DAS INVESTMENT monatlich einen Blick in mehr als eine Million von Fondsvermittlern betreute Kundendepots.