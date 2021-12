Große Gehälter-Datenbank Finanzprofis sind nicht die Spitzenverdiener in Frankfurt

Wie hoch sind die Durchschnittsgehälter in Frankfurt? Welche Arbeitgeber bezahlen ihren Mitarbeiter am besten? Und mit welchen Tätigkeiten kann man in der Rheinmetropole das meiste Geld verdienen? Diesen Fragen ging das Karriere-Portal Emolument nach.

Das Portal wertete insgesamt 573 Einträge für Frankfurt aus - und forderte ein überraschendes Ergebnis zutage. So kommen die Spitzenverdiener im Finanzmekka Frankfurt nicht aus der Finanzbranche. Mit durchschnittlich 120.000 Euro im Jahr führen Juristen die Frankfurter Gehaltsliste an. Finanzdienstleister landen mit 100.000 Euro nur an der zweiten Stelle.