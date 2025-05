Autorisieren Sie sich über Google in dem gerade geöffneten Tab/Popup.

In ihrem Koalitionsvertrag stellten CDU/CSU und SPD im April unter anderem zahlreiche Maßnahmen zur Finanzberatung und Altersvorsorge vor . Das Sofortprogramm nennt nun fünf Aspekte, die für die Bundesregierung die höchste Priorität genießen und „eine große Rentenreform“ einläuten sollen. Dazu zählen:

„Bis zur Mitte des Jahres soll für jeden sichtbar werden, dass es mit Deutschland vorangeht“, versprechen die Koalitionspartner. In ihrem aktuell veröffentlichten „Sofortprogramm“ nennen sie insgesamt rund 60 Vorhaben, die die Investitionen vereinfachen und beschleunigen, den Staat sicherer und handlungsfähiger machen, das Wirtschaftswachstum ankurbeln, den Zusammenhalt in der Gesellschaft stärken und die Demokratie sichern sollen.

Mit dem „Zweiten Betriebsrentenstärkungsgesetz“ soll die betriebliche Altersversorgung als zweites Standbein neben der gesetzlichen Rente gestärkt werden. Besonders Geringverdiener und Arbeitnehmer in kleinen und mittleren Unternehmen sollen davon profitieren. Ab 2025 wird der Förderbeitrag für die betriebliche Altersvorsorge (BAV) von maximal 288 Euro auf bis zu 360 Euro pro Jahr erhöht. Zusätzliche Arbeitgeberbeiträge werden bis zu maximal 1.200 Euro (statt bisher 960 Euro) gefördert. Die Einkommensgrenze für die Förderung wird auf 2.898 Euro monatlich angehoben, unabhängig von Voll- oder Teilzeit.

Die Mütterrente wird weiter ausgebaut und vollendet. Für jedes vor 1992 geborene Kind werden nun bis zu 2,5 Kindererziehungsjahre angerechnet, was bis zu 2,5 Entgeltpunkte auf das Rentenkonto bedeutet. Für Kinder, die seit 1992 geboren wurden, bleiben es weiterhin bis zu drei Erziehungsjahre beziehungsweise drei Entgeltpunkte. Die Kindererziehungszeiten können auch Vätern, Adoptiv-, Pflege- oder Stiefeltern sowie Großeltern zugutekommen, wenn sie das Kind überwiegend erzogen haben. Die Finanzierung dieser Leistungen erfolgt ebenfalls aus Steuermitteln.

4. Einführung der Aktivrente

Die Aktivrente soll es Rentnern ermöglichen, nach Erreichen des gesetzlichen Rentenalters weiterzuarbeiten und dabei bis zu 2.000 Euro monatlich steuerfrei zu verdienen. Ziel ist es, das Arbeiten im Alter attraktiver zu machen und dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken. Die genaue Ausgestaltung, insbesondere wie die Aktivrente mit anderen steuerlichen Regelungen wie dem Grundfreibetrag interagiert, ist noch offen. Die Aktivrente steht zudem unter Finanzierungsvorbehalt: Sie wird nur eingeführt, wenn die Mittel dafür vorhanden sind.

5. Einführung der Frühstart-Rente

Ab dem 1. Januar 2026 soll jedes Kind ab dem 6. Lebensjahr, das eine Bildungseinrichtung in Deutschland besucht, monatlich 10 Euro vom Staat erhalten. Dieser Betrag fließt in ein individuelles, kapitalgedecktes und privatwirtschaftlich organisiertes Altersvorsorgedepot. Das Depot kann ab dem 18. Lebensjahr bis zum Renteneintritt durch private Einzahlungen weiter bespart werden. Die Erträge sind bis zur Auszahlung steuerfrei, und das Geld kann erst mit Erreichen der Regelaltersgrenze ausgezahlt werden. Ziel ist es, junge Menschen frühzeitig an den Kapitalmarkt heranzuführen und für private Altersvorsorge zu sensibilisieren.