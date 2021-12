Großer Preis des Mittelstandes 2015 KFM Deutsche Mittelstand ausgezeichnet

Das Düsseldorfer Unternehmen KFM Deutsche Mittelstand wurde beim Großen Preis des Mittelstandes 2015 durch dieausgezeichnet. Der Initiator des Deutschen Mittelstandsanleihen FONDS ist im Wettbewerb als Finalist für seine Leistungen geehrt worden. Die KFM Deutsche Mittelstand mit Sitz in Düsseldorf konnte sich seit ihrer Gründung im Jahr 2012 in kurzer Zeit alspositionieren. Seit Ende 2013 wurde für den Deutschen Mittelstandsanleihen Fonds ohne Startkapital Dritter ein Fondsvolumen in Höhe von derzeit 22,5 Millionen Euro aufgebaut. Im Februar wurden den Anlegern im Rahmen der jährlichen Ausschüttung 2,10 Euro ausgezahlt. Bezogen auf den Fondsanteilspreis von 50,00 Euro entspricht das einer Rendite von 4,20 Prozent. Hinsichtlich der Wertentwicklung hat sich der Deutsche Mittelstandsanleihen Fonds im Vergleich zu den Indizes und anderen Mittelstandsanleihen Fonds. Auf Grund des KFM-Scoring und der Qualität des Auswahl- und Überwachungsverfahrens wurde durch die Bayern Invest, Tochter der Bayerischen Landesbank, die Entscheidung getroffen, dass der Mittelstandsanleihenfonds der Bayern Invest auf den von der KFM Deutsche Mittelstand initiierten Deutschen Mittelstandsanleihen Fonds übertragen wird. Das KFM-Scoring ist eine Analystendienstleistung, dieentwickelt wurde und die Perspektive eines klassischen Kreditbankers einnimmt. Neben den üblichen Zahlen, Daten und Fakten werden auch die möglichen stillen Reserven mittelständischer Unternehmen oder die Planzahlen auf Grund einer Wachstumsfinanzierung berücksichtigt. Als Initiator und Betreuer des Deutschen Mittelstandsanleihen Fonds sowie als Betreiber des KFM-Scoring und als Mitglieder im Anlageausschuss leistet das Unternehmen einen. Mit Hilfe des Fonds wurden 2013 rund 18.000 und 2014 rund 25.000 Arbeitsplätze gesichert. Die KFM Deutsche Mittelstand sponsert regionale Veranstaltungen, die das Ziel derhaben, vorrangig in Berlin, Düsseldorf, Hamburg und Mannheim. Die KFM Deutsche Mittelstand wurde 2015 zum Wettbewerbnominiert.