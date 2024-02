Das Großmakler Aon erweitert in Deutschland die Geschäftsführung im Industriegeschäft (Commercial Risk Solutions) um gleich drei Personen: Monika Behrens, Marcel Armon und Stephan Winneg. Die Geschäftsführung wächst damit auf acht Mitglieder.

Stärkere Differenzierung der Geschäftsfelder

Ziel des Personalumbaus ist laut Aon eine weitere Differenzierung der Geschäftsfelder in die Chefetage, sowohl in der strategischen Herangehensweise als auch mit Blick auf die Expertise der leitenden Personen. „Unser Fokus liegt dabei auf den Kundensegmenten Konzern, Industrie und Mittelstand sowie auf Spezialitäten“, sagt Kai Büchter, Vorstandvorsitzender für die DACH-Region bei Aon.

Einziger echter Neuzugang ist Behrens. Sie war zuvor tätig beim Konkurrenten Willis Towers Watson. Sie soll ab April bei Aon starten und künftig in den Regionen Nord und West gemeinsam mit Michael Hendriks als Doppelspitze agieren. Den gleichen Ansatz verfolgt Aon Deutschland bereits seit 2020 in der Leitung der Regionen Mitte, Süd-West, Süd und Ost.

1.200% Rendite in 20 Jahren? Die besten ETFs und Fonds, aktuelle News und exklusive Personalien erhalten Sie in unserem Newsletter „DAS INVESTMENT Daily“. Kostenlos und direkt in Ihr Postfach. Newsletter DAS INVESTMENT daily (börsentäglich) Newsletter DAS INVESTMENT am Sonntag (wöchentlich) Ja, ich möchte den/die oben ausgewählten Newsletter mit Informationen über die Kapitalmärkte und die Finanzbranche, insbesondere die Fonds-, Versicherungs-und Immobilienindustrie abonnieren. Hinweise zu der von der Einwilligung mitumfassten Erfolgsmessung, dem Einsatz des Versanddienstleisters June Online Marketing, der Protokollierung der Anmeldung, der neben der E-Mail-Adresse weiter erhobenen Daten, der Weitergabe der Daten innerhalb der Verlagsgruppe und zu Ihren Widerrufsrechten finden Sie in der Datenschutzerklärung . Diese Einwilligung können Sie jederzeit für die Zukunft widerrufen. JETZT ANMELDEN Fast geschafft Bitte überprüfen Sie Ihr E-Mail Postfach - wir haben eine Bestätigungs-E-Mail verschickt. Das Abonnement wird nach der Bestätigung aktiv. Bitte auch im Spam-Ordner schauen!

Armon übernimmt zusätzlich zu seiner Position als Vorstandschef in Österreich ab sofort die übergreifende Verantwortung in der deutschen Geschäftsführung für die Spezialversicherungssparten, unter anderem „Credit“, „Construction“, „Cyber“, „Financial Lines“ und „Real Estate“ in Deutschland. Er kam 2020 von Hendricks, einem Anbieter für Managerversicherungen. Hintergrund dieser neuen Position sei „insbesondere die rasante Veränderung des Risikoumfelds für Unternehmen in speziell diesen Themenbereichen, welche zugeschnittene Lösungen sowie Beratungs- und Transferservices notwendig macht“, heißt es in der Unternehmensmitteilung.

Winneg ist seit 2022 als Managing Director Global Clients für Aon tätig. Er kam im Zuge der Übernahme des Versicherungsmaklers Karl Köllner an Bord. Mit seinem Aufstieg in die Geschäftsführung des Direktmaklers in Deutschland soll „die Relevanz des Konzerns beziehungsweise Inhouse Broker-Geschäfts als global strategisch wichtiges Kundensegment von Aon unterstrichen“ werden, so das Unternehmen.