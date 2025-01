Bitpanda-Chef Demuth spendet 1,75 Mio. Euro an vier Parteien

Eric Demuth, CEO der Krypto-Handelsplattform Bitpanda, hat Parteispenden in Höhe von insgesamt 1,75 Millionen Euro angekündigt. Bemerkenswert ist dabei nicht nur die Höhe der Spende, sondern auch ihre gezielte Verteilung an die „Parteien der Mitte“ – eine klare Positionierung, die Die Grünen mit Kanzlerkandidat und Wirtschaftsminister Robert Habeck explizit ausschließt.

Die Spenden fließen ausschließlich an CDU und SPD (je 500.000 Euro), FDP (500.000 Euro) sowie die CSU (250.000 Euro).

Indirekte Kritik an aktueller Wirtschaftspolitik

In seinem LinkedIn-Statement übt Demuth dabei indirekte, aber deutliche Kritik an der aktuellen Wirtschaftspolitik. Seine Forderung nach einer „Konsenspolitik“ und der „Stärkung der bestehenden Industrie“ darf als direkte Kritik an Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) verstanden werden.

„Als allererstes müssen die bestehenden Konzerne und Industrien – wie die Chemie-, Autoindustrie und das produzierende Gewerbe im Mittelstand – wieder gestärkt werden“, schreibt Demuth. Eine Position, die im Kontrast zur Transformationsagenda der Grünen steht. Erst wenn diese Basis wiederhergestellt sei, entstehe „der Spielraum für Innovationen in Bereichen wie KI, Digitalisierung oder nachhaltige Technologien automatisch“.

Seine Diagnose der deutschen Wirtschaft fällt dabei düster aus: Die jüngst bestätigte Rezession mit einem Minus von 0,2 Prozent nimmt er zum Anlass für einen dringenden Appell zur wirtschaftspolitischen Kurskorrektur. „Wer als Unternehmen ums Überleben kämpft, hat weder die Kapazitäten noch den Spielraum, um in große Zukunftsthemen wie Digitalisierung oder KI zu investieren“, warnt der Bitpanda-Chef.

1.200% Rendite in 20 Jahren? Die besten ETFs und Fonds, aktuelle News und exklusive Personalien erhalten Sie in unserem täglichen Newsletter – gratis direkt in Ihr Postfach. Jetzt abonnieren! Ja, ich möchte den/die oben ausgewählten Newsletter mit Informationen über die Kapitalmärkte und die Finanzbranche, insbesondere die Fonds-, Versicherungs-und Immobilienindustrie abonnieren. Hinweise zu der von der Einwilligung mitumfassten Erfolgsmessung, dem Einsatz der Versanddienstleister June Online Marketing und Mailingwork, der Protokollierung der Anmeldung, der neben der E-Mail-Adresse weiter erhobenen Daten, der Weitergabe der Daten innerhalb der Verlagsgruppe und zu Ihren Widerrufsrechten finden Sie in der Datenschutzerklärung . Diese Einwilligung können Sie jederzeit für die Zukunft widerrufen. JETZT ANMELDEN Sie haben Post! Wir haben Ihnen eine Bestätigungs-E-Mail geschickt. Mit einem Klick auf den darin enthaltenen Button aktivieren Sie Ihr Abonnement. Tipp: Nichts bekommen? Schauen Sie auch in ihrem Spam-Ordner nach.

Größte Spende im Wahlkampf 2025

Die Millionenspende reiht sich in ein Jahr bedeutender Parteispenden ein. Erst kürzlich hatte der Bert Flossbach mit einer Spende von 165.000 Euro an die FDP für Aufsehen gesorgt

Wie aus den Veröffentlichungen des Bundestags hervorgeht, erhielten die Parteien seit dem Ampel-Aus substanzielle Zuwendungen:

Allein die CDU verbuchte seit November 2024 Großspenden von über 3,7 Millionen Euro,

die FDP folgt mit rund 3,2 Millionen Euro.

Die Grünen kamen im gleichen Zeitraum auf Großspenden von etwa 590.000 Euro.

Demuth verbindet seine Spende mit einem Appell an andere Unternehmer, ebenfalls aktiv zu werden: „Es ist immer einfach zu kritisieren und sich zu beschweren. Doch wer meckern kann, kann auch aufstehen und handeln.“ Sein erklärtes Ziel: Deutschland soll wieder zu einer „international angesehenen Wirtschaftsmacht“ werden – „innovativ, stark und sozial gerecht“.